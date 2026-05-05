انتهت الدوري - سيراميكا كليوباترا (1)-(1) بيراميدز.. نهاية المباراة

الثلاثاء، 05 مايو 2026 - 19:25

كتب : FilGoal

ناصر ماهر - بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا

يحل بيراميدز ضيفا على سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة المنافسة على لقب الدوري.

ويأتي بيراميدز في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة بفارق المواجهات المباشرة عن الزمالك المتصدر، بينما سيراميكا كليوباترا في المركز الرابع برصيد 43 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

---------------

نهاية المباراة

ق68 الشناوي يمنع هدفا محققا

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق47 هدف غير محتسب من جديد

ق36 جووووول ناصر ماهر يتعادل

ق30 جوووووول بوبو يسجل الأول

ق21 هدف غير محتسب لفيستون ماييلي

ق15 ربع ساعة سلبية بين الفريقين

ق1 لاكاي يهدر الهدف الأول

انطلاق المباراة

الدوري المصري سيراميكا كليوباترا بيراميدز
نرشح لكم
الإسماعيلي يتشبث بأمل البقاء بتعادل سلبي مع البنك بـ 10 لاعبين إيقاف علي ماهر و4 لاعبين ضمن عقوبات الجولة السادسة للمنافسة على اللقب انتهت الدوري المصري - البنك (0)-(0) الإسماعيلي.. تعادل سلبي خبر في الجول - بتروجت منفتح على بيع 3 من نجومه في الصيف طلائع الجيش ينهي سلسلته السلبية بالفوز على غزل المحلة "هذه ليست أخلاقنا".. مدحت عبد الهادي يوضح حقيقة ما أثير حول سبه لـ الأهلي خبر في الجول - إصابة إمام عاشور مطمئنة.. وسلامة أربطة الركبة خبر في الجول - جلسة مرتقبة بين الشريعي وحمزة الجمل لتجديد تعاقده
أخر الأخبار
الإسماعيلي يتشبث بأمل البقاء بتعادل سلبي مع البنك بـ 10 لاعبين 3 دقيقة | الدوري المصري
صلاح: تعرضت لضغط هائل في ظهوري الأول.. ولم أفهم هتاف جماهير ليفربول 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فابيان هورزلر مستمر مع برايتون حتى 2029 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
دوري المحترفين - 3 أندية تتنافس على المقعد الأخير في الممتاز.. وبروكسي قد يغير وجهة المتأهل ساعة | القسم الثاني
طارق غول لـ في الجول: حظوظ اتحاد العاصمة أكبر في الكونفدرالية.. والفريق أكثر استقرارا من الزمالك ساعة | الوطن العربي
إيقاف علي ماهر و4 لاعبين ضمن عقوبات الجولة السادسة للمنافسة على اللقب 2 ساعة | الدوري المصري
انتهت الدوري المصري - البنك (0)-(0) الإسماعيلي.. تعادل سلبي 2 ساعة | الدوري المصري
تقرير: مفاوضات بين الهلال ونونيز لإنهاء التعاقد بالتراضي 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 3 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 4 انتهت الدوري المصري - الزمالك (0)-(3) الأهلي.. ثلاثية تشعل الصراع على اللقب
/articles/528547/مباشر-الدوري-سيراميكا-كليوباترا-1-1-بيراميدز-الشناوي-يمنع-هدفا