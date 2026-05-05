انتهت الدوري - سيراميكا كليوباترا (1)-(1) بيراميدز.. نهاية المباراة
الثلاثاء، 05 مايو 2026 - 19:25
كتب : FilGoal
يحل بيراميدز ضيفا على سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة المنافسة على لقب الدوري.
ويأتي بيراميدز في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة بفارق المواجهات المباشرة عن الزمالك المتصدر، بينما سيراميكا كليوباترا في المركز الرابع برصيد 43 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
---------------
نهاية المباراة
ق68 الشناوي يمنع هدفا محققا
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق47 هدف غير محتسب من جديد
ق36 جووووول ناصر ماهر يتعادل
ق30 جوووووول بوبو يسجل الأول
ق21 هدف غير محتسب لفيستون ماييلي
ق15 ربع ساعة سلبية بين الفريقين
ق1 لاكاي يهدر الهدف الأول
انطلاق المباراة
نرشح لكم
الإسماعيلي يتشبث بأمل البقاء بتعادل سلبي مع البنك بـ 10 لاعبين إيقاف علي ماهر و4 لاعبين ضمن عقوبات الجولة السادسة للمنافسة على اللقب انتهت الدوري المصري - البنك (0)-(0) الإسماعيلي.. تعادل سلبي خبر في الجول - بتروجت منفتح على بيع 3 من نجومه في الصيف طلائع الجيش ينهي سلسلته السلبية بالفوز على غزل المحلة "هذه ليست أخلاقنا".. مدحت عبد الهادي يوضح حقيقة ما أثير حول سبه لـ الأهلي خبر في الجول - إصابة إمام عاشور مطمئنة.. وسلامة أربطة الركبة خبر في الجول - جلسة مرتقبة بين الشريعي وحمزة الجمل لتجديد تعاقده