انتهت في الدوري المصري - الزمالك (1-(0) سموحة.. 3 نقاط ثمينة

الثلاثاء، 05 مايو 2026 - 19:22

كتب : FilGoal

صامويل أمادي - الزمالك ضد سموحة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك ضد سموحة بالدوري المصري.

ويحل الزمالك ضيفا على سموحة ضمن الجولة السادسة من مرحلة التتويج باللقب.

ق62 عدي الدباغ يسجل الهدف الأول بعد ضربة رأسية رائعة مستغلا تميررة جوان بيزيرا

ق45 مشاركة جوان بيزيرا وشيكو بانزا بدلا من فتوح ومحمد إبراهيم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق35 ضربة رأسية خطيرة من عدي الدباغ ترتطم بالقائمة ويتصدى لها أحمد ميهوب

ق16 تسديدة صاروخية من خالد الغندور تمر بجوار مرمى الزمالك

ق8 صامويل أمادي يهدر فرصة هدف محقق لنادي سموحة

انطلاق المباراة

الزمالك سموحة الدوري المصري
