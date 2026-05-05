اتحاد الكرة: حادث سير لحكم الفيديو في مباراة سموحة والزمالك.. والطاقم وصل في موعده

كشف اتحاد الكرة عن تفاصيل حادث السير الذي تعرض له حكم الفيديو في مباراة سموحة والزمالك.

ويلتقي الزمالك أمام سموحة الساعة الثامنة مساءً، ضمن مباريات الجولة السادسة من مرحلة البطولة في الدوري.

وأوضح اتحاد الكرة أن حكم تقنية الفيديو تعرض لحادث بسيارته، في أثناء توجهه إلى الملعب.

وأضاف الاتحاد "تدخل الحكم الرئيسي والمساعدين سريعًا واصطحبوه معهم بسيارتهم، ليصل الطاقم كاملًا فى الموعد المحدد دون أى تأخير."

وشدد "تواجد طاقم حكام مباراة سموحة والزمالك داخل ملعب اللقاء منذ الساعة الخامسة مساءً، استعدادًا لانطلاق المواجهة في موعدها بشكل طبيعى."

وأشار الاتحاد إلى أن أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام، قام بالاتصال بطاقم الحكام للاطمئنان على حالتهم الصحية وجاهزيتهم النفسية لإدارة المباراة.

ويدير محمد الغازي مواجهة سموحة ضد الزمالك المقرر إقامتها على استاد برج العرب.

وتعتبر تلك هي المباراة الخامسة التي يديرها الغازي لفريق الزمالك هذا الموسم والسادسة بشكل عام.

كما سبق وأدار مباراتين لسموحة هذا الموسم وهي السابعة بشكل عام.

وجاء طاقم تحكيم مواجهة سموحة ضد الزمالك كالآتي:

حكم ساحة: محمد الغازي

مساعد أول: يوسف البساطي

مساعد ثاني: محمد الزناري

حكم رابع: مصطفى عثمان

حكم فيديو: محمد علي الشناوي

حكم فيديو مساعد: أحمد صلاح

حكم فيديو مساعد ثاني: محمد أحمد الشناوي

ولا يعرف الزمالك إلا طعم الانتصار بصافرة الغازي إذ حقق الفوز في الخمس مباريات.

وتغلب الزمالك هذا الموسم على طلائع الجيش وزد وبيراميدز تحت إدارة تحيكيمة لمحمد الغازي بجانب الفوز في دور الـ 32 من كأس مصر على بلدية المحلة.

أما سموحة فحقق الفوز 3 مرات وتعادل مرتان وخسر مرة تحت إدارة تحكيمية للغازي.

وهذا الموسم تعادل أمام طلائع الجيش في الجولة الافتتاحية وخسر أمام إنبي في الجولة الافتتاحية من مرحلة المنافسة على اللقب.