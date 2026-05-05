انتهت الدوري المصري – الأهلي (3)-(0) إنبي.. فوز الأحمر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد إنبي في الجولة السادسة من مرحلة التتويج باللقب في الدوري المصري.

نهاية المباراة بفوز الأهلي

ق 80: نزول عمر معوض بدلا من طاهر

ق 75: فرصة جديدة ضائعة من الأهلي بتسديدة من محمد هاني

ق 72: حامد عبد الله يهدر فرصة من إنبي

ق 71: نزول بن رمضان ومروان عثمان بدلا من بنشرقي وزيزو

ق 47: جووووول بنشرقي والثالث

نزول ديانج بدلا من الشحات

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 2-1

ق 45+9: إلغاء الهدف بسبب تسلل كهربا

ق 45+7: جوووول كهربا بعد متابعة لتسديدة محمد حتحوت

ق 45+6: فرصة خطيرة من إنبي بعد عرضية علي محمود

ق 45+3: إلغاء ركلة الجزاء

ق 43: ركلة جزاء لإنبي

ق 25: نزول محمد هاني بدلا من أحمد رمضان

ق 21: جوووول زيزو والثاني من ركلة جزاء

ق 18: ركلة جزاء لحسين الشحات على الحارس عبد الرحمن سمير بعد خطأ في التمرير من مروان داوود

ق 16: فرصة تضيع من إمام عاشور بعد تهيئة من الشحات

ق 8: جوووووول الشحات

ق 2: سقوط إمام عاشور

انطلاق المباراة