تشكيل الزمالك - ناصر منسي يقود الهجوم أمام سموحة.. وبيزيرا بديل

يعتمد معتمد جمال مدرب الزمالك على ناصر منسي في قيادة هجوم فريقه خلال مواجهة سموحة المرتقبة.

ويلعب الزمالك ضد سموحة بعد قليل على استاد برج العرب ضمن الجولة السادسة من مرحلة التتويج بالدوري.

فيما يتواجد البرازيلي جوان بيزيرا على مقاعد بدلاء الأبيض في مي مواجهة سموحة.

وجاء تشكيل الزمالك أمام سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: محمد إبراهيم - محمد إسماعيل - حسام عبد المجيد – محمود بنتايك

خط الوسط: أحمد فتوح - محمد شحاتة - أدم كايد - عبد الله السعيد

خط الهجوم: عدي الدباغ - ناصر منسي -

مقاعد البدلاء:

محمد عواد - محمود حمدي "الونش" - جوان بيزيرا - السيد أسامة - محمد إبراهيم أحمد عبد الرحيم " إيشو" - أحمد شريف - أحمد ريبع - شيكو بانزا - محمد السيد

ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 50 نقطة متساويا مع بيراميدز، فيما يأتي الأهلي ثالثا برصيد 47 نقطة في المركز الثالث.

بينما يحتل سموحة المركز السابع في ترتيب مجموعة تحديد البطل برصيد 31 نقطة.