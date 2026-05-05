تشكيل إنبي – كهربا أساسي أمام الأهلي

دفع حمزة الجمل المدير الفني لـ إنبي بـ محمود عبد المنعم "كهربا" في تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة الأهلي.

ويلعب الأهلي ضد إنبي ضمن الجولة السادسة من مرحلة التتويج باللقب للدوري المصري، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: عبد الرحمن سمير

الدفاع: أحمد صبيحة – محمد شرقية – أحمد كالوشا – مروان داوود

الوسط: زياد كمال – أحمد العجوز – علي محمود

الهجوم: كهربا – محمد حتحوت - حامد عبد الله

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 47 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الزمالك وبيراميدز.

بينما يأتي إنبي في المركز السادس برصيد 36 نقطة.