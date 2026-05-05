تشكيل إنبي – كهربا أساسي أمام الأهلي
الثلاثاء، 05 مايو 2026 - 18:55
كتب : FilGoal
دفع حمزة الجمل المدير الفني لـ إنبي بـ محمود عبد المنعم "كهربا" في تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة الأهلي.
محمود كهربا
النادي : إنبي
ويلعب الأهلي ضد إنبي ضمن الجولة السادسة من مرحلة التتويج باللقب للدوري المصري، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.
وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:
المرمى: عبد الرحمن سمير
الدفاع: أحمد صبيحة – محمد شرقية – أحمد كالوشا – مروان داوود
الوسط: زياد كمال – أحمد العجوز – علي محمود
الهجوم: كهربا – محمد حتحوت - حامد عبد الله
ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 47 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الزمالك وبيراميدز.
بينما يأتي إنبي في المركز السادس برصيد 36 نقطة.
