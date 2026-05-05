تشكيل إنبي – كهربا أساسي أمام الأهلي

الثلاثاء، 05 مايو 2026 - 18:55

كتب : FilGoal

كهربا بقميص إنبي

دفع حمزة الجمل المدير الفني لـ إنبي بـ محمود عبد المنعم "كهربا" في تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة الأهلي.

ويلعب الأهلي ضد إنبي ضمن الجولة السادسة من مرحلة التتويج باللقب للدوري المصري، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

أخبار متعلقة:
التشكيل - لاكاي يقود هجوم سيراميكا.. وفاخوري وناصر ماهر أساسيان مع بيراميدز تشكيل الأهلي – زيزو أساسي أمام إنبي.. وتوروب يحافظ على باقي عناصر القمة

المرمى: عبد الرحمن سمير

الدفاع: أحمد صبيحة – محمد شرقية – أحمد كالوشا – مروان داوود

الوسط: زياد كمال – أحمد العجوز – علي محمود

الهجوم: كهربا – محمد حتحوت - حامد عبد الله

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 47 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الزمالك وبيراميدز.

بينما يأتي إنبي في المركز السادس برصيد 36 نقطة.

الأهلي إنبي الدوري المصري كهربا
نرشح لكم
تشكيل الزمالك - ناصر منسي يقود الهجوم أمام سموحة.. وبيريزا بديل التشكيل - لاكاي يقود هجوم سيراميكا.. وفاخوري وناصر ماهر أساسيان مع بيراميدز تشكيل الأهلي – زيزو أساسي أمام إنبي.. وتوروب يحافظ على باقي عناصر القمة مصدر من لجنة الحكام لـ في الجول: طاقم تحكيم سموحة ضد الزمالك في ملعب المباراة بشكل طبيعي إسلام عيسى: تعرضت للإصابة في اللحظة التي بدأ فيها الحلم من الاقتراب المدير الرياضي لإنبي: أتوقع تعادلنا أو خسارتنا من الأهلي مواعيد مباريات الثلاثاء 5 مايو - مواجهات نارية بالدوري المصري.. وأرسنال ضد أتلتيكو قائمة بيراميدز - عودة رباعي الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا
أخر الأخبار
تشكيل الزمالك - ناصر منسي يقود الهجوم أمام سموحة.. وبيريزا بديل 4 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل إنبي – كهربا أساسي أمام الأهلي 8 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - لاكاي يقود هجوم سيراميكا.. وفاخوري وناصر ماهر أساسيان مع بيراميدز 14 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي – زيزو أساسي أمام إنبي.. وتوروب يحافظ على باقي عناصر القمة 16 دقيقة | الدوري المصري
دورة الترقي للمحترفين - بورفؤاد يتعادل مع النصر.. والحسم في الإياب 20 دقيقة | القسم الثاني
مصدر من لجنة الحكام لـ في الجول: طاقم تحكيم سموحة ضد الزمالك في ملعب المباراة بشكل طبيعي 41 دقيقة | الدوري المصري
بعد جدل التلاعب.. حارس شبيبة العمران يقسم على المصحف بشأن ركلة جزاء الترجي 47 دقيقة | الكرة الإفريقية
نابولي يحسم موقفه بشأن تفعيل بند شراء مهاجم مانشستر يونايتد ساعة |
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 2 مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق 3 خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول 4 في الجول يكشف موقف إصابتي ياسر إبراهيم وبلعمري قبل مواجهة الزمالك
/articles/528541/تشكيل-إنبي-كهربا-أساسي-أمام-الأهلي