دورة الترقي للمحترفين - بورفؤاد يتعادل مع النصر.. والحسم في الإياب

تعادل بورفؤاد أمام النصر ضمن مباريات دورة الترقي المؤهلة لدوري المحترفين.

وتتأهل 3 فرق من دوري القسم الثاني ب إلى دوري المحترفين.

وشهدت مباريات دورة الترقي التعادل الثاني في مباريات الذهاب، إذ تعادل الألومنيوم ضد تيم اف سي في المباراة التي أقيمت أمس الإثنين.

وجاءت مباريات دورة الترقي المؤهلة لدوري المحترفين كالتالي:

الذهاب

الألمونيوم × تيم اف سي (0-0)

بورفؤاد × النصر (0-0)

الأولمبي × ميجا سبورت (تقام المباراة مساء الأربعاء 6 مايو)

العودة

تيم اف سي × الألمونيوم.. الإثنين المقبل

النصر × بورفؤاد.. الثلاثاء المقبل

ميجا سبورت × الأولمبي.. الأربعاء المقبل.

وأقيم دوري القسم الثاني بنظام 6 مجموعات، بواقع مجموعتين للقاهرة، ومثلهما لبحري، بالإضافة لمجموعتين للصعيد.

واكتمل دوري الترقي بتأهل 6 فرق، بواقع فريقين متصدري مجموعتي القاهرة بورفؤاد والنصر، وفريقين من مجموعتي الصعيد الألومنيوم وتيم اف سي، وفريقين متصدري مجموعتي بحري وهما الأولمبي وميجا سبورت.