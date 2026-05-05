الشباب يبحث عن بديل حمد الله أمام النصر

الثلاثاء، 05 مايو 2026 - 17:39

كتب : FilGoal

عبد الرزاق حمد الله - الشباب السعودي

يدرس الجزائري نور الدين زكري مدرب الشباب السعودي الخيارات المتاحة لتعويض المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الفريق خلال مواجهة النصر المرتقبة.

ويلعب النصر أمام الشباب يوم الخميس المقبل ضمن الجولة 31 من الدوري السعودي للمحترفين.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن نور الدين زكري يفاضل بين الثنائي، هارون كمارا والأردني علي عزايزة لتعويض غياب حمد الله.

وقررت إدارة الشباب معاقبة المغربي عبد الرزاق حمد الله وإبعاده عن مواجهة النصر، والتدريبات الجماعية لمدة سبعة أيام، وسط توقعات بعدم استمراره حتى نهاية الموسم وسط محاولات بالتهدئة بين الطرفين وإلغاء القرار.

وبحسب الصحيفة ذاتها فإن أزمة حمد الله اندلعت مع البلجيكي يانيك كاراسكو حين حصل الفريق على خطأ خارج منطقة الجزاء في مواجهة التعاون، فتوجه حمد الله لتنفيذه، وطلب الكرة من كاراسكو الذي استجاب، ثم أعطاها المغربي لأحد زملائه ما أشعل غضب البلجيكي.

ويحتل الشباب المركز الـ 13 في الدوري السعودي للمحترفين برصيد 32 نقطة.

فيما يتصدر النصر جدول الترتيب برصيد 79 نقطة وسط منافسة شرسة مع الهلال صاحب المركز الثاني برصيد 75 نقطة ولعب مباراة أقل.

كما سيلتقي الهلال أمام النصر يوم 12 مايو في مباراة مصيرية ضمن صراع لقب الدوري السعودي هذا الموسم.

