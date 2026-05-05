كوليبالي يغيب عن الهلال في نهائي كأس الملك

الثلاثاء، 05 مايو 2026 - 17:12

كتب : FilGoal

خرج السنغالي خاليدو كوليبالي مدافع الهلال السعودي من حسابات مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الخلود بسبب عدم تعافيه من الإصابة، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

ويصطدم الهلال بالخلود يوم الجمعة في ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

وأوضح التقرير أن كوليبالي لم يغادر مع بعثة الأزرق إلى مدينة الدمام يوم الاثنين، استعدادًا لمواجهة الخليج التي تلعب الثلاثاء ضمن الجولة الـ28 المؤجلة من الدوري السعودي.

وأضاف التقرير أن الدولي السنغالي سيواصل برنامجه العلاجي بعيادة النادي في الرياض، فيما يغادر الجميع بعد نهاية التدريبات الأربعاء إلى مدينة جدة، استعدادًا للنهائي الكبير الجمعة.

ومن المنتظر أن يحدد سيموني إنزاجي مدرب الهلال قائمة اللاعبين الأجانب، الذين سيعتمد عليهم أمام الخليج، في الاجتماع الفني الذي سيعقد قبل المباراة.

ولفت التقرير إلى أن إنزاجي ضم 10 لاعبين أجانب للبعثة التي غادرت إلى الدمام وهم: المغربي ياسين بونو، الفرنسيين كريم بنزيمة وثيو هيرنانديز، سايمون بوابري، عبد القادر ميتي، الصربي سيرجي سافيتش، البرتغالي روبن نيفيش، البرازيليين مالكوم فليبي وماركوس ليوناردو، والتركي يوسف أكتشيشيك إلى جانب اللاعبين المحليين.

فيما غاب عنها كوليبالي للإصابة، والأوروجوياني داروين نونيز والإسباني بابلو ماري، المقيدان في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة فقط، والحارس الفرنسي ماتيو باتوييه.

ويحتل الهلال المركز الثاني في الدوري السعودي برصيد 74 نقطة، بفارق 5 نقاط عن النصر المتصدر الذي لعب 31 مباراة، مقابل 30 للهلال.

