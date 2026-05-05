إسلام عيسى: تعرضت للإصابة في اللحظة التي بدأ فيها الحلم من الاقتراب

كشف إسلام عيسى جناح منتخب مصر عن المشاعر التي يمر بها بعدما خضع لجراحة بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

قبل أيام، أجرى إسلام عيسى لاعب منتخب مصر وسيراميكا كليوباترا، جراحة في الرباط الصليبي بألمانيا، بعد تأكد غيابه عن المشاركة مع الفراعنة في كأس العالم.

وقال إسلام عيسى عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "جاءت إصابتي في اللحظة التي بدأ فيها الحلم يقترب وكأن الطريق الذي طال انتظاره انقطع فجأة. لكن ما رأيته في أعينكم من حزن صادق كان دليلًا على حب لا يقدر بثمن".

وأضاف "لم تكن إصابة جسدية فقط بل لحظة اختبار، جعلتني أُدرك أن خلفي قلوبا تؤمن بي قبل أن أُكمل طريقي".

وأكمل جناح سيراميكا كليوباترا "شكرًا لأنكم كنتم السند في أصعب وقت، وأعدكم بعودةٌ تليق بهذا الحب".

وخضع إسلام عيسى لجراحة الرباط الصليبي في ألمانيا، يوم الخميس الماضي.

وكشف إبراهيم حسن مدير المنتخب، عن تحمل اتحاد الكرة تكاليف الجراحة.

كما تابع محمد أبوالعلا طبيب منتخب مصر، مع فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا كليوباترا، والمرافق لإسلام عيسى في ألمانيا، حالة اللاعب وإجراءات العملية الجراحية، تحت إشراف الطبيب الألماني كريستيان برال.

وأصيب إسلام عيسى خلال مواجهة مصر أمام إسبانيا الودية شهر مارس الماضي، بعد تدخل من فيرمين لوبيز.

وشارك إسلام عيسى أساسيا في مباراتي مصر أمام السعودية وإسبانيا الوديتين خلال توقف مارس.

ولعب جناح المنتخب 58 دقيقة أمام السعودية، ونجح في إحراز الهدف الأول.

كما شارك 68 دقيقة أمام إسبانيا قبل خروجه للإصابة.

ويتواجد المنتخب المصري في كأس العالم بالمجموعة السابعة إلى جانب إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.