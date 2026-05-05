مؤتمر تاه: لم أخض في حياتي مثل مباراة الذهاب.. ولن نغير أسلوبنا

يرى جوناثان تاه لاعب بايرن ميونيخ أن فريقه يشعر بحماس ودعم أكبر عندما ترتدي الجماهير اللون الأحمر بالكامل.

ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة باريس سان جيرمان على ملعب أليانز أرينا في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال تاه خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "بشكل عام أسلوبنا في اللعب هو ما أوصلنا إلى هنا، ولا معنى أن نغير أي شيء فيه، نريد أن نلعب كرة قدم جذابة وهجومية، بالطبع هو أمر مرهق لكن هذا هو أسلوبنا ولن نغيره".

وواصل: "كان هناك شعور غريب عقب مباراة الذهاب، الطريقة التي عدنا بها في النتيجة أشعرتنا بالإيجابية، لكن على الجانب الآخر، استقبلنا 5 أهداف، لم أخض مباراة مثل تلك في حياتي".

وتابع: "أنا متحمس جدًا لهذه المباراة، تكون أكثر توترًا وتركيزًا لكن الحماس يتفوق على كل شيء، خاصة بعد ما حدث في الذهاب، ستكون المباراة ممتعة جدًا ومن المهم بالنسبة لي ألا أنسى لماذا بدأت لعب كرة القدم، الأمر يتعلق بالمتعة والشغف".

واستمر: "لاعبو باريس يتحركون كثيرًا ويبدلون مراكزهم مثلنا تمامًا، الأهم هو أن نكون أقوياء ونفوز بالالتحامات وبالكرات الثانية، وأن نفعل كل شيء لتجنب التعرض لهجمات مرتدة".

وأردف: "لقد قمنا بعمل جيد بالقميص القديم حتى الآن، والجديد يبدو جيدًا، في النهاية ما يهم هو أننا نلعب في ملعبنا وأن المشجعين سيدعموننا".

وأضاف: "نلاحظ بالتأكيد أنه عندما يكون كل شيء باللون الأحمر في الملعب يكون الأمر أفضل، أمام ريال مدريد شعرنا بالدعم منذ لحظة خروجنا للإحماء، شعرنا أن الأمر مختلف، هذا دافع قوي ولا يمكن الاستهانة به عندما يكون الملعب بالكامل خلفنا".

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز باريس سان جيرمان بخمسة أهداف مقابل أربعة.