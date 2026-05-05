مؤتمر تاه: لم أخض في حياتي مثل مباراة الذهاب.. ولن نغير أسلوبنا

الثلاثاء، 05 مايو 2026 - 17:00

كتب : FilGoal

جوناثان تاه لاعب بايرن ميونيخ ضد باريس سان جيرمان

يرى جوناثان تاه لاعب بايرن ميونيخ أن فريقه يشعر بحماس ودعم أكبر عندما ترتدي الجماهير اللون الأحمر بالكامل.

جوناثان تاه

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة باريس سان جيرمان على ملعب أليانز أرينا في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال تاه خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "بشكل عام أسلوبنا في اللعب هو ما أوصلنا إلى هنا، ولا معنى أن نغير أي شيء فيه، نريد أن نلعب كرة قدم جذابة وهجومية، بالطبع هو أمر مرهق لكن هذا هو أسلوبنا ولن نغيره".

أخبار متعلقة:
تاه: أظهرنا نوعيتنا كفريق رغم قرارات الحكم المشكوك بها.. وواثقون في العودة التشكيل - تاه أساسي مع بايرن ميونيخ لأول مرة.. وخماسي دفاعي لـ أوكلاند سيتي بتواجد تاه وبيشوف وساني.. بايرن ميونيخ يعلن قائمته لـ كأس العالم للأندية بعد موافقة ليفركوزن وهوفنهايم.. بايرن يعلن مشاركة تاه وبيشوف في كأس العالم للأندية

وواصل: "كان هناك شعور غريب عقب مباراة الذهاب، الطريقة التي عدنا بها في النتيجة أشعرتنا بالإيجابية، لكن على الجانب الآخر، استقبلنا 5 أهداف، لم أخض مباراة مثل تلك في حياتي".

وتابع: "أنا متحمس جدًا لهذه المباراة، تكون أكثر توترًا وتركيزًا لكن الحماس يتفوق على كل شيء، خاصة بعد ما حدث في الذهاب، ستكون المباراة ممتعة جدًا ومن المهم بالنسبة لي ألا أنسى لماذا بدأت لعب كرة القدم، الأمر يتعلق بالمتعة والشغف".

واستمر: "لاعبو باريس يتحركون كثيرًا ويبدلون مراكزهم مثلنا تمامًا، الأهم هو أن نكون أقوياء ونفوز بالالتحامات وبالكرات الثانية، وأن نفعل كل شيء لتجنب التعرض لهجمات مرتدة".

وأردف: "لقد قمنا بعمل جيد بالقميص القديم حتى الآن، والجديد يبدو جيدًا، في النهاية ما يهم هو أننا نلعب في ملعبنا وأن المشجعين سيدعموننا".

وأضاف: "نلاحظ بالتأكيد أنه عندما يكون كل شيء باللون الأحمر في الملعب يكون الأمر أفضل، أمام ريال مدريد شعرنا بالدعم منذ لحظة خروجنا للإحماء، شعرنا أن الأمر مختلف، هذا دافع قوي ولا يمكن الاستهانة به عندما يكون الملعب بالكامل خلفنا".

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز باريس سان جيرمان بخمسة أهداف مقابل أربعة.

بايرن ميونيخ باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا جوناثان تاه
نرشح لكم
حكيمي خارج قائمة سان جيرمان أمام بايرن مواعيد مباريات الثلاثاء 5 مايو - مواجهات نارية بالدوري المصري.. وأرسنال ضد أتلتيكو مؤتمر أرتيتا: أجواء ملعب أتلتيكو كانت من أفضل ما شاهدت.. ولدى الجماهير سبب للإيمان باللاعبين مؤتمر سيميوني: الفريق الذي سيلعب بشكل أفضل سيكون أقرب للفوز مؤتمر جريزمان: دوري أبطال أوروبا حلم الطفولة.. وأفضل التأهل عن التسجيل جيوكيريس: جاهزون لصناعة التاريخ.. وهدفنا مواصلة الانتصارات "مهد لإيقاف كومباني".. البرتغالي بينييرو حكما لقمة بايرن ميونيخ أمام سان جيرمان "اجعل عشرة رجال يشعرون كأنهم مئة".. أتلتيكو مدريد يكشف عن قائمته لمواجهة أرسنال
أخر الأخبار
حمدي فتحي يهدر ركلة ترجيح.. الوكرة يودع كأس أمير قطر أمام الغرافة 33 دقيقة | الوطن العربي
النني يسجل في تعادل الجزيرة أمام عجمان بالدوري الإماراتي 47 دقيقة | الوطن العربي
مباشر الدوري - سيراميكا كليوباترا (0)-(0) بيراميدز.. ربع ساعة سلبية 56 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - الزمالك (0)-(0) سموحة.. الأول يضيع 59 دقيقة | الدوري المصري
اتحاد الكرة: حادث سير لحكم الفيديو في مباراة سموحة والزمالك.. والطاقم وصل في موعده ساعة | الدوري المصري
مانشستر سيتي يدين العنصرية التي تعرض لها سيمينيو وجيهي ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري المصري – الأهلي (1)-(0) إنبي.. إمام يهدر الثاني ساعة | الدوري المصري
تشكيل الزمالك - ناصر منسي يقود الهجوم أمام سموحة.. وبيزيرا بديل ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 2 مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق 3 خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول 4 انتهت الدوري المصري - الزمالك (0)-(3) الأهلي.. ثلاثية تشعل الصراع على اللقب
/articles/528528/مؤتمر-تاه-لم-أخض-في-حياتي-مثل-مباراة-الذهاب-ولن-نغير-أسلوبنا