بي إن سبورتس: من ضمنها مشاركة المنتخب الأولمبي.. تغييرات جذرية بدوري الدرجة الثانية القطري

كشفت شبكة بي إن سبورتس عن قرار من الاتحاد القطري لكرة القدم بإلغاء دوري الدرجة الثانية.

وفقا لبي إن فإن الاتحاد القطري سيستحدث درجة جديدة بدلا من الدرجة الثانية وستكون تحت مسمى دوري نجوم قطر 2.

وسيشارك في دوري نجوم قطر 2، فرق الدرجة الثانية بشكل طبيعي، بالإضافة إلى الفرق الرديفة لأندية الدرجة الأولى ومنتخب قطر الأولمبي.

كما سيتم إلغاء بطولة الدوري الأولمبي القطري، والذي كان يشارك به فرق تحت 23 عاما بالدوري القطري.

ويصعد بشكل مباشر فريق واحد لدوري نجوم قطر، بينما يلعب الفريق صاحب المركز الثاني مع المركز قبل الأخير من الدرجة الأولى لتحديد من سيشارك بالدرجة الأولى في الموسم التالي.

وتوج السد بلقب الدوري القطري خلال الموسم الحالي بعد احتلال الصدارة برصيد 45 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الشمال صاحب المركز الثاني.