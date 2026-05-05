تقرير: يوفنتوس في خطر الإجبار على بيع يلديز وكونسيساو

الثلاثاء، 05 مايو 2026 - 16:18

كتب : FilGoal

كينيان يلديز - يوفنتوس

دخل نادي يوفنتوس دائرة الخطر بعد التعادل مع هيلاس فيرونا واشتعال المنافسة للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك بإجبارية بيع نجومه.

وتعادل يوفنتوس مع هيلاس فيرونا الذي هبط بالفعل لدوري الدرجة الثانية بهدف لكل فريق في الجولة 35 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وبحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، فإن يوفنتوس في خطر الإجبار على بيع كينان يلديز وفرانسيسكو كونسيساو حال عدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وسط اهتمامات ريال مدريد باللاعب التركي وأندية من الدوري الإنجليزي بالجناح البرتغالي.

أخبار متعلقة:
سكاي: يوفنتوس يكثف جهوده لضم أليسون.. وليفربول يدرس البدائل توتوسبورت: أستون فيلا وفنربخشة يراقبان مستقبل جوناثان ديفيد مع يوفنتوس بعد تعافيه من الإصابة.. عودة فلاهوفيتش لقائمة يوفنتوس لمواجهة ميلان تقرير: أليسون يمنح يوفنتوس الضوء الأخضر للانتقال

وستنخفض مداخيل يوفنتوس بشكل ملحوظ وكبير حال عدم تأهل إلى دوري أبطال أوروبا، مما سيضطر إلى البيع نجومه لتعويض الخسائر المالية.

واستغل روما تعثر يوفنتوس لينتصر على فيورنتينا بأربعة أهداف دون رد ويقلص الفارق معه إلى نقطة واحدة في صراع التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع والأخير الذي يؤهل لدوري أبطال أوروبا برصيد 65 نقطة.

يوفنتوس كونسيساو الدوري الإيطالي كينان يلديز
نرشح لكم
إسبانيا تستعد لكأس العالم بمواجهة العراق وبيرو بارتوميو: الطاقم الفني فضل ضم ديمبيلي على مبابي بعد رحيل نيمار سبورت: اجتماع بين برشلونة ووكيل جوردون.. وهذه مطالب ناديه المالية سباليتي: نحتاج لاعب وسط هجومي.. وهذا الثنائي لا يجيد بناء اللعب إنتر: نريد الاحتفاظ بباستوني.. وهذا موقفنا من ضم أكي ساري: سأتحدث مع النادي حول مستقبلي بعد نهائي كأس إيطاليا دوكو: أضعنا الفوز بأيدينا.. وخسرنا نقطتين مؤلمتين موندو ديبورتيفو: إنتر يحسم صفقة أكانجي.. وبرشلونة يترقب هدفه الأول
أخر الأخبار
إسلام عيسى: تعرضت للإصابة في اللحظة التي بدأ فيها الحلم من الاقتراب 2 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر تاه: لم أخض في حياتي مثل مباراة الذهاب.. ولن نغير أسلوبنا 3 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بي إن سبورتس: من ضمنها مشاركة المنتخب الأولمبي.. تغييرات جذرية بدوري الدرجة الثانية القطري 24 دقيقة | الوطن العربي
إسبانيا تستعد لكأس العالم بمواجهة العراق وبيرو 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: يوفنتوس في خطر الإجبار على بيع يلديز وكونسيساو 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماركا: ريال مدريد يستقر على خضوع ميندي لعملية جراحية ساعة | الدوري الإسباني
كامافينجا: كرة القدم ناكرة للجميل.. وخطأ وحيد يمسح 10 مباريات جيدة ساعة | الدوري الإسباني
بارتوميو: الطاقم الفني فضل ضم ديمبيلي على مبابي بعد رحيل نيمار 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 2 مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق 3 خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول 4 في الجول يكشف موقف إصابتي ياسر إبراهيم وبلعمري قبل مواجهة الزمالك
/articles/528525/تقرير-يوفنتوس-في-خطر-الإجبار-على-بيع-يلديز-وكونسيساو