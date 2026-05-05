تقرير: يوفنتوس في خطر الإجبار على بيع يلديز وكونسيساو

دخل نادي يوفنتوس دائرة الخطر بعد التعادل مع هيلاس فيرونا واشتعال المنافسة للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك بإجبارية بيع نجومه.

وتعادل يوفنتوس مع هيلاس فيرونا الذي هبط بالفعل لدوري الدرجة الثانية بهدف لكل فريق في الجولة 35 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وبحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، فإن يوفنتوس في خطر الإجبار على بيع كينان يلديز وفرانسيسكو كونسيساو حال عدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وسط اهتمامات ريال مدريد باللاعب التركي وأندية من الدوري الإنجليزي بالجناح البرتغالي.

وستنخفض مداخيل يوفنتوس بشكل ملحوظ وكبير حال عدم تأهل إلى دوري أبطال أوروبا، مما سيضطر إلى البيع نجومه لتعويض الخسائر المالية.

واستغل روما تعثر يوفنتوس لينتصر على فيورنتينا بأربعة أهداف دون رد ويقلص الفارق معه إلى نقطة واحدة في صراع التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع والأخير الذي يؤهل لدوري أبطال أوروبا برصيد 65 نقطة.