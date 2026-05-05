كامافينجا: كرة القدم ناكرة للجميل.. وخطأ وحيد يمسح 10 مباريات جيدة

الثلاثاء، 05 مايو 2026 - 15:46

كتب : FilGoal

يرى إدواردو كامافينجا لاعب ريال مدريد أن كرة القدم ناكرة للجميل.

وقال كامافينجا لشبكة كانال +: "ما حدث ضد بايرن كان ذكرى سيئة، هذه واقعة لم أتوقعها على الإطلاق وأثرت علي، لكنها جزء من حياة لاعب كرة القدم".

وتابع "لن أكذب عليكم، بعدها انفصلت عن كل شيء، أعتقد أننا نعيش أفضل بدون وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضاف "كرة القدم ناكرة للجميل، يمكنك أن تلعب 10 مباريات جيدة، ثم تقدم مباراة سيئة واحدة أو ترتكب خطأ، فينسى الناس المباريات الجيدة".

وكشف "زملائي دعموني بغرفة الملابس، وقالو لي إنه لم يكن خطأئي ولكن خطأ تحكيمي، في اليوم التالي حتى النادي أرسل لي رسالة ومفادها أنه لم يكن خطأئي".

وأتم "لا أتحدث عما حدث مع مبابي كثيرا، لكنه تأثر لأنه رآني في الصباح واحتضنني بقوة، وقال لي إننا نصمد، وشعرت أنه كان متعاطفا معي، ومبابي لديه خبرة كبيرة".

وكان كامافينجا قد تعرض للطرد خلال مواجهة بايرن ميونيخ ضد ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن يسجل بايرن هدفين ويصعد لنصف النهائي قبل الوصول للوقت الإضافي.

