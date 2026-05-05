بارتوميو: الطاقم الفني فضل ضم ديمبيلي على مبابي بعد رحيل نيمار

كشف جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة السابق عن تفضيل الطاقم الفني للفريق لضم عثمان ديمبيلي على كيليان مبابي بعد رحيل نيمار.

ورحل نيمار إلى باريس سان جيرمان بعد تقعيل الشرط الجزائي مقابل 222 مليون يورو في صيف 2017.

وقال بارتوميو عبر إذاعة كادينا سير: "رحيل نيمار كان صادما بالنسبة لنا، بدأنا بالبحث عن بديل، قدمنا عرضا لضم مبابي وعثمان ديمبيلي، لكن الطاقم الفني فضل ضم ديمبيلي".

وأضاف "موناكو طلب 180 مليون يورو لترك مبابي، لكن باريس تعاقد معه".

وأكمل "القرار الفني الوحيد الذي اتخذته أنا كرئيس ودافعت عنه بقوة هو التعاقد مع لويس سواريز، وتعرضت للكثير من الانتقادات، لذلك تعلمت الدرس أن الرئيس والإداريين لا يمكنهم التدخل في الجانب الرياضي".

وواصل "بعد أسابيع قليلة من رحيل نيمار، كان هناك ناد آخر يحضر 400 مليون يورو لتفعيل الشرط الجزائي الخاص في عقد ليونيل ميسي".

وأتم "هذا النادي ليس مانشستر سيتي، ولن أكشف عنه، لكن كان مملوكا من دولة يمكنها دفع هذا المبلغ، تحدثنا مع ميسي ووالده ورفعنا الشرط الجزائي إلى 700 مليون يورو وأيضا تم زيادة راتب اللاعب".

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني ويحتاج إلى نقطة واحدة فقط من مباراة الكلاسيكو المقبلة ضد ريال مدريد ليتوج ببطولة الدوري الإسباني.