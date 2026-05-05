مستهدفا كأس العالم.. يامال يدخل مرحلة جديدة من التأهيل

يستهدف لامين يامال نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا الاستعداد للمشاركة في كأس العالم الشهر المقبل، في ظل غيابه عن المباريات.

وذكرت إذاعة كادينا سير أن يامال بدأ التدرب على أرض الملعب، بالإضافة إلى تدريباته في صالة الجيمانزيوم.

وأوضح التقرير أن البالغ من العمر 18 عاما يستهدف بذلك الاستعداد لكأس العالم.

في 23 أبريل الماضي، أعلن نادي برشلونة تفاصيل إصابة لامين يامال التي تعرض لها خلال مواجهة سيلتا فيجو ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وكشف نادي برشلونة عن نهاية موسم لامين يامال بعد الإصابة التي تعرض لها وغيابه عن المباريات المتبقية للموسم.

وجاء بيان برشلونة الرسمي كالآتي:

"أكدت الفحوصات التي أجريت إصابة لامين يامال في عضلة الفخذ بساقه اليسرى".

"سيخضع اللاعب لبرنامج علاج تحفظي".

"سيغيب لامين يامال عن بقية الموسم، ومن المتوقع أن يكون جاهزا للمشاركة في كأس العالم".

وخاض لامين يامال مع برشلونة الموسم الحالي 44 مباراة، مسجلا 23 هدفا وصنع 18 آخرين.

وكان أحد أهم أسباب اقتراب برشلونة من التتويج بلقب الدوري الإسباني.