المدير الرياضي لإنبي: أتوقع تعادلنا أو خسارتنا من الأهلي

توقع محمد إسماعيل المدير الرياضي لإنبي، تعادل فريقه أو الخسارة من الأهلي.

ويستعد إنبي لمواجهة الأهلي مساء اليوم الثلاثاء في الجولة قبل الأخيرة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

وقال إسماعيل عبر قناة أون E: "إنبي هو الحصان الأسود للدوري لأن لاعبينا لديهم ثقة كبيرة جدا، وليس لدينا نفس الضغط الذي تاني منه الفرق الأخرى، وهدف اللاعبين عرض أنفسهم بشكل جيد".

وواصل "قبل مباراة الزمالك، قيل إن إنبي سيترك المباراة، وبالنسبة لنا هدفنا واضح وهو تصدير وصناعة النجوم".

وأكمل "بدأنا في تسويق لاعبينا الذين تألقوا خلال الموسم الحالي، وهدفنا الأول هو خروج اللاعبين للاحتراف الخارجي".

وتابع "لم يطلب أي نادي مصري ضم أحد لاعبينا حتى الآن بشكل رسمي".

وشدد "أتوقع تعادلنا مع الأهلي بدون أهداف أو فوز الأهلي بهدف".

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 47 نقطة وبفارق 3 نقاط عن بيراميدز والزمالك صاحبا المركزين الأول والثاني.