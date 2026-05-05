سبورت: اجتماع بين برشلونة ووكيل جوردون.. وهذه مطالب ناديه المالية
الثلاثاء، 05 مايو 2026 - 14:00
كتب : FilGoal
اجتمع ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة مع وكيل أنتوني جوردون لاعب نيوكاسل للتفاوض بشأن ضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وبحسب صحيفة سبورت، فإن ديكو اجتمع مع وكيل أنتوني جوردون لاعب نيوكاسل، لكن الصفقة تبدو صعبة نظرا لطلبات النادي الإنجليزي التي قد تصل لـ 80 مليون يورو.
ويهتم كل من بايرن ميونيخ وتشيلسي بالتعاقد مع اللاعب، مع وجود متابعة أيضا من أرسنال.
وكشفت شبكة ذا أثليتك في وقت سابق أن جوردون لم يطلب الرحيل حتى الآن، كما لم يعبر عن رغبته في مغادرة الفريق، رغم ارتباط مستقبله بإمكانية تأهل نيوكاسل إلى دوري أبطال أوروبا.
ويأتي ذلك رغم تألق جوردون هذا الموسم، إذ سجل 17 هدفا في جميع المسابقات، من بينها 10 أهداف في دوري أبطال أوروبا، لكن مستواه في الدوري الإنجليزي ظل متذبذبا.
