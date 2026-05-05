حكيمي خارج قائمة سان جيرمان أمام بايرن

الثلاثاء، 05 مايو 2026 - 13:37

كتب : FilGoal

شهدت قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا غياب المغربي أشرف حكيمي للإصابة.

ويحل سان جيرمان ضيفا على بايرن في ملعب أليانز أرينا في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وتعرض حكيمي للإصابة في الدقائق الأخيرة من لقاء الذهاب يوم الثلاثاء الماضي.

كما يغيب الحارس الأساسي لوكاس شوفالييه للإصابة أيضا.

فيما تشهد القائمة عودة فيتينيا ونونو مينديش.

وجاءت قائمة باريس كالتالي:

حراسة المرمى: ماتفي سافونوف - ريناتو مارين - أرتور فيجناود - بلال لاوريندون

الدفاع: لوكاس بيرالدو - ماركينيوس - إيليا زابارني - ويليان باتشو - لوكاس هيرنانديز - نونو مينديش

الوسط: فيتينا - لي كانج إن - سيني مايولو - جواو نيفيز - درو فيرنانديز - وارن زائير إيمري - فابيان رويز

الهجوم: خفيتشا كفاراتسخيليا - جونكالو راموس - عثمان ديمبيلي - ديزيري دوي - برادلي باركولا - إبراهيم مباي

وانتهت مباراة الذهاب بفوز باريس سان جيرمان بنتيجة 5-4.

إلى ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تعيين البرتغالي جواو بينييرو حكما لمباراة بايرن ميونيخ أمام باريس سان جيرمان.

ويعاونه الثنائي البرتغالي برونو خيسوس، ولوتشانو مايا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد الحكم الإيطالي ماركو دي بيلو، ويعاونه البرتغالي تياجو مارتينز.

وأدار بينييرو هذا الموسم مباراة واحدة لبايرن ميونيخ كانت أمام إيندهوفن الهولندي في مرحلة الدوري، والتي انتهت بفوز الفريق البافاري 2-1.

وأشهر الحكم البرتغالي في تلك المباراة 6 بطاقات صفراء وبطاقة حمراء في الملعب بواقع بطاقتين للاعبين بايرن، و4 بطاقات للاعبي إيندهوفن، قبل إشهار بطاقة ثانية للاعب ماريو جونيور خلال 7 دقائق، ليطرده من الملعب.

كما أشهر بطاقة أخرى على على الخط لمدرب بايرن فينسنت كومباني.

تلك البطاقة كانت الأولى، قبل أن يتلقى المدرب البلجيكي بطاقة ثانية خلال مواجهة ريال مدريد في ربع النهائي، ليغيب عن ذهاب نصف النهائي أمام باريس سان جيرمان.

ولم يتواجد كومباني على مقاعد البدلاء، وإنما تواجد في المدرجات تنفيذا لعقوبة الإيقاف لتراكم البطاقات.

