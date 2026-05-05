إلموندو: مبابي يتدرب بشكل منفرد رغم حصول الفريق على راحة

الثلاثاء، 05 مايو 2026 - 13:26

كتب : FilGoal

كشفت صحيفة إلموندو الإسبانية عن تواجد كيليان مبابي في المدينة الرياضية لريال مدريد لخوض مران منفرد.

ويتدرب مبابي بشكل منفرد ليواصل عملية التعافي من الإصابة رغم حصول الفريق على راحة من التدريبات اليوم.

وكان مبابي قد تعرض لإصابة غاب بسببها عن مباراة إسبانيول الماضية بالدوري.

وكان مبابي قد حصل على إجازة في مدينة كالياري الإيطالية أثناء خوض الفريق لمباراة إسبانيول.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة برشلونة يوم الأحد المقبل على ملعب كامب نو بالجولة 35 من الدوري الإسباني.

وسيتوج برشلونة بلقب الدوري الإسباني بشكل رسمي في حال عدم فوز ريال مدريد بالكلاسيكو.

وشارك مبابي منذ بداية الموسم الحالي في 41 مباراة بقميص ريال مدريد وتمكن من تسجيل 41 هدفا وصناعة 6 أهداف.

