تيرزيتش يتولى تدريب بلباو الموسم المقبل

الثلاثاء، 05 مايو 2026 - 13:19

كتب : FilGoal

أعلن نادي أتليتك بلباو الإسباني تعيين إدين تيرزيتش كمدير فني للفريق خلال الموسمين المقبلين.

وذلك خلفا لإرنيستو فالفيردي الذي أعلن قبل أسابيع رحيله من النادي بنهاية الموسم الجاري.

سيتم تقديم المدرب الألماني رسميا بعد انتهاء الدوري الإسباني، وفقا لبيان بلباو.

وأوضح النادي عبر موقعه: "توصل نادي أتليتك بلباو وإدين تيرزيتش إلى اتفاق يقضي بتولي المدرب الألماني قيادة الفريق خلال الموسمين المقبلين، حتى صيف 2028.

وبذلك سيصبح ثاني مدرب ألماني في تاريخ النادي، بعد يوب هاينكس.

ويبلغ إدين تيرزيتش من العمر 43 عامًا، وقد تولى تدريب بوروسيا دورتموند على فترتين، حيث فاز بكأس ألمانيا عام 2021، وكان قريبًا من التتويج بلقب الدوري الألماني في 2023، كما بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا في 2024.

وعمل أيضًا كمدرب مساعد في وست هام يونايتد الإنجليزي وبشكتاش التركي.

ويتولى فالفيردي تدريب الفريق الباسكي منذ 2022 في ولاية ثالثة كرجل أول.

وتمكن فالفيردي من التتويج ببطولة كأس السوبر الإسباني في موسم 2015-2016، وكأس ملك إسبانيا في 2023-2024.

