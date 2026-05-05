سباليتي: نحتاج لاعب وسط هجومي.. وهذا الثنائي لا يجيد بناء اللعب

عدد لوتشيانو سباليتي المدير الفني ليوفنتوس احتياجات فريقه خلال الفترة المقبلة.

وقال المدرب الإيطالي لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت: "نفتقر قليلا إلى الجودة الحقيقية في المساحات الضيقة، تحديدا في منطقة الوسط الهجومي".

وأكمل "ما نفتقده هو لاعب وسط هجومي يجيد اللعب في المساحات الضيفة، لأنها أمام منطقة جزاء الخصم وتشبه المستنقع، إذا لم تسر الأمور كما يجب، يزيد الإحباط والصعوبات".

وأتم "لدينا جليسون بريمير ولويد كيلي في الدفاع، هما قويان في الالتحامات، لكن ربما يفتقدان بناء اللعب من الخلف".

وتعادل يوفنتوس مع منافسه هيلاس فيرونا بهدف لكل فريق في الجولة 35 من الدوري الإيطالي.

واستغل روما تعثر يوفنتوس لينتصر على فيورنتينا بأربعة أهداف دون رد ويقلص الفارق معه إلى نقطة واحدة في صراع التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع والأخير الذي يؤهل لدوري أبطال أوروبا برصيد 65 نقطة.