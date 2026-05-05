موندو ديبورتيفو: تشيزني رفض عرضا يضمن له اللعب أساسيا من أجل برشلونة

الثلاثاء، 05 مايو 2026 - 12:43

كتب : FilGoal

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو عن رفض فويتشيك تشيزني لعرض للرحيل عن برشلونة خلال الموسم المقبل.

وفقا لموندو ديبورتيفو فإن تشيزني قد تلقى عرضا من أحد فرق المقدمة بالدوري الإسباني.

العرض كان سيضمن لتشيزني اللعب بشكل أساسي مع فريقه الجديد مع الحصول على عقد لمدة موسمين.

ورفض تشيزني العرض لرغبته في البقاء مع برشلونة خلال الموسم المقبل والذي سيكون الأخير بعقده مع البلوجرانا.

تشيزني يرغب في الاستمرار مع برشلونة، كما أنه راضي بالجلوس على دكة بدلاء الفريق.

صاحب الـ 36 عاما كان قد أعلن اعتزاله قبل بداية الموسم الماضي، ولكنه قرر العودة للاعتزال للانضمام لبرشلونة بعد إصابة مارك أندري تير شتيجن.

وشارك تشيزني منذ بداية الموسم الحالي في 10 مباريات ولم ينجح في الخروج بشباك نظيفة في أي مباراة.

وتوج تشيزني حتى الآن مع برشلونة بلقب الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني مرتين.

