إنتر: نريد الاحتفاظ بباستوني.. وهذا موقفنا من ضم أكي

الثلاثاء، 05 مايو 2026 - 12:00

كتب : FilGoal

كريستيان كيفو - أليساندرو باستوني

شدد بييرو أوزيليو المدير الرياضي لإنتر مجددا أن ناديه يريد الاحتفاظ بأليساندرو باستوني لاعب الفريق.

وتوج إنتر ببطولة الدوري الإيطالي الـ 21 في مسيرته بعد الفوز على بارما بهدفين دون رد في الجولة 35.

وقال أوزيليو للصحفيين: "أريد أن أؤكد مجددا أننا نريد الاحتفاظ بباستوني، هو شاب مذهل ونرغب في التمسك به".

وأضاف "لم يصل أي اتصال، ولن يكون نادي إنتر هو من يتصل بأي طرف لعرض فكرة بيع اللاعب".

وأتم "اسم المدافع الذي سنتعاقد معه سيكون صاحب خبرة وسنكشفه لاحقا، لكنه ليس ناثان أكي لاعب مانشستر سيتي".

وارتبط اسم باستوني بالانتقال إلى برشلونة بنهاية الموسم الجاري.

وكشفت صحيفة كورييري ديلو سبورت في وقت سابق أن برشلونة يشعر بخيبة أمل من اللاعب ومحيطه، بسبب عدم الضغط على إنتر لتسهيل رحيله خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ويمتد عقد باستوني مع إنتر حتى 2028، وهو ما يمنح النادي الإيطالي قوة في المفاوضات.

