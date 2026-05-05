كونسيساو: علينا حصد النقاط من أجل التأهل لدوري أبطال آسيا للنخبة

الثلاثاء، 05 مايو 2026 - 11:59

كتب : FilGoal

سيرجيو كونسيساو - اتحاد جدة

نوّه البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق اتحاد جدة إلى تخلي الحظ عن النمور في مباراتهم مع الخلود التي انتهت بالتعادل السلبي يوم الاثنين، ضمن الجولة الـ 31 من الدوري السعودي، منتقدًا كثرة إهدار الوقت خلال مجرياتها.

وقال كونسيساو في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "مع الأسف لم نكن محظوظين في كثير من لحظات المباراة، وحدثت توقفات كثيرة، ولا أعلم كم مرة دخل طبيب الخصم إلى الملعب".

وأضاف "الحظ غاب عنّا، ولم نوفّق في الفرص التي سنحت لنا أمام المرمى"، مشيرًا إلى أهمية تحقيق النقاط لبلوغ المركز الخامس المؤهل لملحق دوري أبطال آسيا للنخبة.

أخبار متعلقة:
الزمالك: ياكوفليف كان يريد الرحيل مبكرا.. وهذا ما يتبقى له من أموال إدارة الشباب تعاقب حمد الله.. المهاجم المغربي يرد قائمة بيراميدز - عودة رباعي الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا اللعنة مستمرة لـ 9 أعوام.. بتروجت يفوز على الاتحاد السكندري ويصعب موقفه في البقاء

وواصل "نصل إلى المرمى، لكن أحيانًا نفتقد الشراسة داخل منطقة الجزاء، وهذا ما كان ينقصنا في المباراة. صنعنا فرصًا عدة ولم نتمكن من إكمالها، واللاعبون أصابهم بعض الإحباط بسبب ذلك".

وعن تعديلاته على التشكيل أوضح: "لا أحب التغيير في التشكيل، لكن هناك ظروف أجبرتنا على ذلك مثل إيقاف فابينيو وإصابة روجر".

وأكد المدرب امتلاك الجمهور حرية إبداء غضبه أو رضاه على القرارات الفنية التي يتخذها، مستدركًا: "الجمهور لن يكون أكثر حزنًا منا" في سياق حديثه عن تراجع النتائج، والخروج من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة التي كان الفريق يستحق، في رأيه، بلوغ مباراتها النهائية.

وشدد البرتغالي: "الجميع يقاتل من أجل هذا الشعار، وعلينا احترام الجماهير".

وواصل اتحاد جدة احتلال المركز السادس برصيد 49 نقطةً من 30 مباراةً، بينما يقف التعاون خامسا بزيادة ثلاث نقاط عنه، لكنه لعب مباراة أكثر.

اتحاد جدة الخلود
نرشح لكم
إدارة الشباب تعاقب حمد الله.. المهاجم المغربي يرد تحديد موعد ومكان نهائي كأس خادم الحرمين مدرب النصر يوضح سبب غياب ماني أمام القادسية جيسوس: النصر يحتاج للعودة للانتصارات.. ولم نظهر بالصورة المعتادة أمام القادسية الدوري في خطر؟ القادسية يهزم النصر ويمهد الفرصة للهلال مالكوم: سنواصل القتال على حظوظنا في التتويج بالدوري السعودي حتى النهاية الإصابة تبعد حارس النصر أمام القادسية إنزاجي: الهلال الأعلى في خلق فرص التسجيل بين أندية الدوري السعودي
أخر الأخبار
تقرير: يوفنتوس في خطر الإجبار على بيع يلديز وكونسيساو 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماركا: ريال مدريد يستقر على خضوع ميندي لعملية جراحية 33 دقيقة | الدوري الإسباني
كامافينجا: كرة القدم ناكرة للجميل.. وخطأ وحيد يمسح 10 مباريات جيدة 37 دقيقة | الدوري الإسباني
بارتوميو: الطاقم الفني فضل ضم ديمبيلي على مبابي بعد رحيل نيمار ساعة | الكرة الأوروبية
مستهدفا كأس العالم.. يامال يدخل مرحلة جديدة من التأهيل ساعة | الدوري الإسباني
المدير الرياضي لإنبي: أتوقع تعادلنا أو خسارتنا من الأهلي ساعة | الدوري المصري
سبورت: اجتماع بين برشلونة ووكيل جوردون.. وهذه مطالب ناديه المالية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
منافس مصر - جناح إيران يغيب عن كأس العالم بسبب الرباط الصليبي 2 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 2 مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق 3 خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول 4 في الجول يكشف موقف إصابتي ياسر إبراهيم وبلعمري قبل مواجهة الزمالك
/articles/528510/كونسيساو-علينا-حصد-النقاط-من-أجل-التأهل-لدوري-أبطال-آسيا-للنخبة