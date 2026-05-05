كونسيساو: علينا حصد النقاط من أجل التأهل لدوري أبطال آسيا للنخبة

نوّه البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق اتحاد جدة إلى تخلي الحظ عن النمور في مباراتهم مع الخلود التي انتهت بالتعادل السلبي يوم الاثنين، ضمن الجولة الـ 31 من الدوري السعودي، منتقدًا كثرة إهدار الوقت خلال مجرياتها.

وقال كونسيساو في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "مع الأسف لم نكن محظوظين في كثير من لحظات المباراة، وحدثت توقفات كثيرة، ولا أعلم كم مرة دخل طبيب الخصم إلى الملعب".

وأضاف "الحظ غاب عنّا، ولم نوفّق في الفرص التي سنحت لنا أمام المرمى"، مشيرًا إلى أهمية تحقيق النقاط لبلوغ المركز الخامس المؤهل لملحق دوري أبطال آسيا للنخبة.

وواصل "نصل إلى المرمى، لكن أحيانًا نفتقد الشراسة داخل منطقة الجزاء، وهذا ما كان ينقصنا في المباراة. صنعنا فرصًا عدة ولم نتمكن من إكمالها، واللاعبون أصابهم بعض الإحباط بسبب ذلك".

وعن تعديلاته على التشكيل أوضح: "لا أحب التغيير في التشكيل، لكن هناك ظروف أجبرتنا على ذلك مثل إيقاف فابينيو وإصابة روجر".

وأكد المدرب امتلاك الجمهور حرية إبداء غضبه أو رضاه على القرارات الفنية التي يتخذها، مستدركًا: "الجمهور لن يكون أكثر حزنًا منا" في سياق حديثه عن تراجع النتائج، والخروج من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة التي كان الفريق يستحق، في رأيه، بلوغ مباراتها النهائية.

وشدد البرتغالي: "الجميع يقاتل من أجل هذا الشعار، وعلينا احترام الجماهير".

وواصل اتحاد جدة احتلال المركز السادس برصيد 49 نقطةً من 30 مباراةً، بينما يقف التعاون خامسا بزيادة ثلاث نقاط عنه، لكنه لعب مباراة أكثر.