ساري: سأتحدث مع النادي حول مستقبلي بعد نهائي كأس إيطاليا

الثلاثاء، 05 مايو 2026 - 11:11

كتب : FilGoal

أوضح ماوريتسيو ساري المدير الفني للاتسيو أنه سيجلس رفقة إدارة ناديه للتحدث بشأن مستقبله بعد نهائي كأس إيطاليا ضد إنتر.

وفاز لاتسيو على منافسه كريمونيزي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 35 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وقال المدرب الإيطالي لـ DAZN: "سأتحدث مع النادي بعد نهائي كأس إيطاليا وسنرى ما إذا كان بإمكاننا احترام هذا العقد حتى نهايته".

وأضاف "كان هدفنا منذ بداية الموسم هو العمل من أجل المساعدة في تطوير فريق لم تكن لديه سوى فرصة ضئيلة جدا للدخول في سباق التأهل المسابقات الأوروبية".

وأتم "أستطيع القول إننا اليوم فريق مختلف وسط صعوبات كثيرة، لا أعرف ما إذا كان تطورنا سيشكل الأساس للمستقبل، هذا ليس قرارا يعود إلي".

وينتهي تعاقد ساري في صيف 2027.

ويحتل لاتسيو المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 51 نقطة.

ومن المنتظر أن يواجه لاتسيو خصمه إنتر في نهائي كأس إيطاليا يوم 13 مايو الجاري.

