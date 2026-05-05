إدارة الشباب تعاقب حمد الله.. المهاجم المغربي يرد

الثلاثاء، 05 مايو 2026 - 11:06

كتب : FilGoal

عبد الرزاق حمد الله - الشباب

قررت إدارة نادي الشباب معاقبة المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الفريق، ويبدو أنه يقضي أيامه الأخيرة مع النادي، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أن إدارة الشباب قررت إبعاده عن مباراة النصر يوم الخميس والتدريبات الجماعية لمدة 7 أيام.

وأضاف التقرير أنه من المتوقع عدم استمرار المهاجم المغربي حتى نهاية الموسم وسط محاولات بالتهدئة بين الطرفين وإلغاء القرار.

أخبار متعلقة:
مواعيد مباريات الثلاثاء 5 مايو - مواجهات نارية بالدوري المصري.. وأرسنال ضد أتلتيكو الزمالك: ياكوفليف كان يريد الرحيل مبكرا.. وهذا ما يتبقى له من أموال قائمة بيراميدز - عودة رباعي الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا اللعنة مستمرة لـ 9 أعوام.. بتروجت يفوز على الاتحاد السكندري ويصعب موقفه في البقاء

ويبدو أن الأزمة بدأت بسبب خلافه المتكرر مع زميله البلجيكي يانيك كاراسكو، خلال مواجهة التعاون يوم الأحد.

Image

من جهته، رد حمد الله على القرار عبر حسابه الشخصي على إكس.

حين نشر الآية القرآنية "ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين".

ماذا حدث؟

حصل الشباب على ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء، وذهب كاراسكو لتسديدها لأنه المسدد الأول، ولكن حمد الله اتجه نحو الكرة سريعا وخطفها، قبل أن يمنحها لزميلهما جوش برانهويل.

وحين حاول كاراسكو تسديد الكرة منعه حمد الله، وأخبره بترك الكرة لبرانهويل.

وأشارت تقارير سعودية إلى أن الأزمة بين الثنائي تجددت داخل غرف خلع الملابس، ولذلك غاب حمد الله عن تدريبات يوم الاثنين.

علما بأن هذه ليست المرة الأولى التي يدخل فيها المهاجم المغربي في مشادة مع زميله البلجيكي هذا الموسم.

يانيك كاراسكو عبد الرزاق حمد الله الشباب
نرشح لكم
كونسيساو: علينا حصد النقاط من أجل التأهل لدوري أبطال آسيا للنخبة تحديد موعد ومكان نهائي كأس خادم الحرمين مدرب النصر يوضح سبب غياب ماني أمام القادسية جيسوس: النصر يحتاج للعودة للانتصارات.. ولم نظهر بالصورة المعتادة أمام القادسية الدوري في خطر؟ القادسية يهزم النصر ويمهد الفرصة للهلال مالكوم: سنواصل القتال على حظوظنا في التتويج بالدوري السعودي حتى النهاية الإصابة تبعد حارس النصر أمام القادسية إنزاجي: الهلال الأعلى في خلق فرص التسجيل بين أندية الدوري السعودي
أخر الأخبار
سباليتي: نحتاج لاعب وسط هجومي.. وهذا الثنائي لا يجيد بناء اللعب 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
موندو ديبورتيفو: تشيزني رفض عرضا يضمن له اللعب أساسيا من أجل برشلونة 4 دقيقة | الدوري الإسباني
رايا يضمن التتويج بجائزة القفاز الذهبي للموسم الثالث تواليا 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إنتر: نريد الاحتفاظ بباستوني.. وهذا موقفنا من ضم أكي 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
كونسيساو: علينا حصد النقاط من أجل التأهل لدوري أبطال آسيا للنخبة 48 دقيقة | سعودي في الجول
أثليتك: مانشستر سيتي يتوصل لاتفاق مع فودين من أجل تمديد عقده ساعة | الدوري الإنجليزي
المباريات المتبقية لـ أرسنال وسيتي نحو لقب الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
ساري: سأتحدث مع النادي حول مستقبلي بعد نهائي كأس إيطاليا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 2 مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق 3 خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول 4 في الجول يكشف موقف إصابتي ياسر إبراهيم وبلعمري قبل مواجهة الزمالك
/articles/528506/إدارة-الشباب-تعاقب-حمد-الله-المهاجم-المغربي-يرد