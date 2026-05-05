إدارة الشباب تعاقب حمد الله.. المهاجم المغربي يرد

قررت إدارة نادي الشباب معاقبة المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الفريق، ويبدو أنه يقضي أيامه الأخيرة مع النادي، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أن إدارة الشباب قررت إبعاده عن مباراة النصر يوم الخميس والتدريبات الجماعية لمدة 7 أيام.

وأضاف التقرير أنه من المتوقع عدم استمرار المهاجم المغربي حتى نهاية الموسم وسط محاولات بالتهدئة بين الطرفين وإلغاء القرار.

ويبدو أن الأزمة بدأت بسبب خلافه المتكرر مع زميله البلجيكي يانيك كاراسكو، خلال مواجهة التعاون يوم الأحد.

من جهته، رد حمد الله على القرار عبر حسابه الشخصي على إكس.

حين نشر الآية القرآنية "ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين".

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴾ صدق الله العظيم — abderrazak Hamdallah (@Hamedallah_9) May 4, 2026

ماذا حدث؟

حصل الشباب على ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء، وذهب كاراسكو لتسديدها لأنه المسدد الأول، ولكن حمد الله اتجه نحو الكرة سريعا وخطفها، قبل أن يمنحها لزميلهما جوش برانهويل.

وحين حاول كاراسكو تسديد الكرة منعه حمد الله، وأخبره بترك الكرة لبرانهويل.

وأشارت تقارير سعودية إلى أن الأزمة بين الثنائي تجددت داخل غرف خلع الملابس، ولذلك غاب حمد الله عن تدريبات يوم الاثنين.

علما بأن هذه ليست المرة الأولى التي يدخل فيها المهاجم المغربي في مشادة مع زميله البلجيكي هذا الموسم.