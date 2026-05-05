مواعيد مباريات الثلاثاء 5 مايو - مواجهات نارية بالدوري المصري.. وأرسنال ضد أتلتيكو
الثلاثاء، 05 مايو 2026 - 10:40
كتب : FilGoal
تقام اليوم الثلاثاء مباريات الجولة قبل الأخيرة من الدوري المصري الممتاز لمرحلة التتويج باللقب.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 5 مايو والقنوات الناقلة.
الدوري المصري
الأهلي × إنبي.. 8:00 مساء - أون سبورت ماكس.
سموحة × الزمالك.. 8:00 مساء - أون سبورت.
سيراميكا كليوباترا × بيراميدز.. 8:00 مساء - أون سبورت بلص.
الدوري السعودي
الخليج × الهلال.. 9:40 مساء - ثمانية.
دوري أبطال أوروبا
أرسنال × أتلتيكو مدريد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
