دوكو: أضعنا الفوز بأيدينا.. وخسرنا نقطتين مؤلمتين

الثلاثاء، 05 مايو 2026 - 00:44

كتب : FilGoal

جيرمي دوكو

عبر جيرمي دوكو جناح مانشستر سيتي، عن خيبة أمله بعد التعادل أمام إيفرتون، مؤكدا أن فريقه كان قادرا على حسم المباراة مبكرا.

وتعادل مانشستر سيتي مع إيفرتون 3-3 في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

وقال دوكو في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت": "في الشوط الأول لعبنا بشكل جيد وصنعنا الكثير من الفرص، نعلم أنه إذا لم نستغل هذه الفرص، ستصبح الأمور صعبة في النهاية".

وواصل "هم يلعبون على ملعبهم ويصنعون فرصا وهم فريق خطير، وقد سجلوا هدفين، لكن أعتقد أننا منحناهم المباراة، ومن الجيد أننا عدنا في النتيجة، لأن نقطة واحدة ليست سيئة في مباريات مثل هذه".

وأردف "كان الأمر صعبا لأنهم دافعوا جيدا وكان لديهم عدد كبير من اللاعبين داخل منطقة الجزاء، في كل مرة نصل فيها إلى خط النهاية يكون الأمر معقدا بسبب التكدس، سجلنا هدفا، وبعدها أصبحت المباراة أكثر انفتاحا، لكن في الشوط الثاني كنا مهملين للغاية".

وكشف "كنا متقدمين، لذلك بدأوا في الضغط بشكل أكبر وأصبحوا أكثر شراسة، وكان علينا أن نحافظ على هدوئنا في مثل هذه المواقف، نعلم أن نقطة واحدة قد تكون مهمة في النهاية، سعيد بالتسجيل وسعيد بمساعدة الفريق".

وأتم "سنرى ما سيحدث، الأمر مؤلم الآن، لا تزال هناك مباريات كثيرة، خسرنا نقطتين اليوم، لكننا سنواصل القتال، نحن مدينون بذلك لأنفسنا ولجماهيرنا".

سجل ثلاثية مانشستر سيتي في المباراة كل من جيريمي دوكو الذي حرز هدفين وإيرلنج هالاند، بينما سجل لإيفرتون جيك أوبرين، وثنائية من ثيرنو باري.

التعادل رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 71 في المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن أرسنال، مع وجود مباراة مؤجلة لمانشستر سيتي، كما ارتفع رصيد إيفرتون للنقطة 48 في المركز العاشر.

