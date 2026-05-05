الزمالك: ياكوفليف كان يريد الرحيل مبكرا.. وهذا ما يتبقى له من أموال

أوضح شريف صفوت مدير شؤون اللاعبين والمدربين الأجانب في الزمالك أن الروسي ديميتري ياكوفليف كان يريد الرحيل مبكرا بسبب تلقيه عرضا آخر.

وقال شريف صفوت عبر مودرن سبورت: "مشكلة ديميتري ياكوفليف من البداية كان غريبا وممنهجا بصورة غير طبيعية".

وأضاف "ياكوفليف كان يريد الحصول على أمواله ويرحل مبكرا بسبب عرض آخر، لكن رفضت الأمر طبقا للاتفاق أنه سيحصل على مستحقاته في بداية شهر مايو قبل مغادرته، لكنه رفض وحدثت مغلطات منه".

وأكمل "المحادثات التي نشرها ياكوفليف لا تدين النادي، كان يطالب بأمواله وكان ردنا أننا سنحاول توفير الأموال".

وواصل "سيتم تقديم شكوى في الاتحاد المصري لكرة الطائرة والاتحاد الدولي واللجنة الأولمبية ضد ياكوفليف لأنه تخطى الحدود الأخلاقية وفقا للجنة الأولمبية".

وشدد "اللاعب عليه غرامات للظهور الإعلامي دون إذن والسفر أيضا دون إذن ومستواه طبقا لتقرير من الجهاز الفني بالإضافة إلى حديثه في وسائل التواصل الاجتماعي".

وأتم "اللاعب يتبقى له من مستحقاته شهر واحد فقط ويبلغ 5500 دولار".

ماذا حدث؟

شن ياكوفليف هجوما على مسؤولين النادي بسبب مستحقاته المالية المتأخرة.

ونشر ياكوفيلف محادثات له مع مسؤولين في الزمالك وهما رامي نصوحي عضو مجلس الإدارة وشريف صفوت مسؤول العلاقات العامة في النادي.

وكتب ديميتري عبر حسابه على فيسبوك "جميع المسؤولين في نادي الزمالك للكرة الطائرة يكذبون، أتمنى ألا ينضم أحد إلى هذا النادي".

وكشف ديميتري عن عودته إلى بلاده غدا الثلاثاء بعد نهاية الموسم بشكل رسمي.

وأوضح ديميتري "منحوني العديد من الوعود لكن في النهاية ماذا فعلوا؟ لا شيء".

وخرج الزمالك الموسم الحالي دون بطولات بعد هيمنة الأهلي على كافة الألقاب.

ولم يشارك الزمالك في بطولة إفريقيا بعد اعتذاره عن عدم المشاركة قبل إجراء القرعة.

ويلعب ديميتري للموسم الثاني على التوالي مع الزمالك بعدما انضم في الموسم الجاري في يناير الماضي.