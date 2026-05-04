موندو ديبورتيفو: إنتر يحسم صفقة أكانجي.. وبرشلونة يترقب هدفه الأول

الإثنين، 04 مايو 2026 - 23:32

كتب : FilGoal

مانويل أكانجي - إنتر

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية موقف إنتر من التعاقد مع مانويل أكانجي مدافع الفريق المعار من مانشستر سيتي.

وأوضح التقرير أن عقد أكانجي يحتوي على بند يُلزم إنتر بشراء عقده في حال مشاركته في 50% من المباريات وتتوج الفريق بلقب الدوري الإيطالي، وهو ما تحقق فعليا ليصبح اللاعب جزءًا دائما من مشروع النيراتزوري.

وبحسب تقارير إيطالية، فإن أكانجي سيوقع عقدا يمتد لموسمين، في خطوة تمنح إنتر استقرارا دفاعيا مهما، وتفتح في الوقت نفسه باب التحرك تحسبا لأي تغييرات محتملة في الخط الخلفي.

ويظل أليساندرو باستوني مدافع إنتر محور اهتمام نادي برشلونة، الذي يضعه على رأس قائمة تدعيمات مركز قلب الدفاع.

ويرغب برشلونة في ضم باستوني لتعزيز الخط الخلفي، فيما يترقب اللاعب وصول عرض رسمي لبدء المفاوضات مع ناديه، وسط تمسك واضح من إنتر بإبقائه، بحسب تصريحات المدير الرياضي بييرو أوزيليو الذي أكد عدم تلقي أي عروض حتى الآن.

وتشير المعطيات إلى أن مستقبل اللاعب قد يحسم خلال الأسابيع المقبلة، في ظل رغبة واضحة من برشلونة، واستعداد إنتر لبحث البدائل إذا تطلب الأمر.

وخاض أكانجي مع إنتر ميلان الموسم الحالي 44 مباراة مسجلا هدفان فقط.

