قائمة بيراميدز - عودة رباعي الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا

الإثنين، 04 مايو 2026 - 22:33

كتب : FilGoal

هدف واحتفال كريم حافظ لاعب بيراميدز ضد الأهلي

عاد أحمد عاطف "قطة" لاعب بيراميدز إلى قائمة الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة السادسة من مرحلة حسم اللقب بالدوري المصري.

وشهدت القائمة عودة كل من: محمود عبد الحفيظ "زلاكة"، ومحمود مرعي، ومحمد الشيبي بعد غيابهم عن القائمة الجولة الماضية أمام إنبي.

ويستعد بيراميدز لمواجهة سيراميكا كليوباترا غدا الثلاثاء في إطار الجولة السادسة من مرحلة حسم اللقب في الدوري المصري على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة مباراة سيراميكا كليوباترا في إطار بطولة الدوري المصري.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - شريف إكرامي.

الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد حمدي إبراهيم - محمد الشيبي - محمود مرعي.

الوسط: مهند لاشين - ناصر ماهر - عودة فاخوري - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - حامد حمدان - أحمد توفيق - باسكال فيري - وليد الكرتي - أحمد عاطف "قطة" - محمود "زلاكة".

الهجوم: يوسف "أوباما" - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بـ50 نقطة متساويا مع الزمالك لكن المواجهات المباشرة لصالح الزمالك حيث انتصر على بيراميدز في الدور الأول والثاني بنتيجة 1-0.

ويقع سيراميكا كليوباترا في المركز الرابع برصيد 43 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث.

