المعجزة تقترب.. هارتس يقلب تأخره لفوز على رينجرز ويبقي على حلم التتويج بالدوري

الإثنين، 04 مايو 2026 - 22:21

كتب : FilGoal

احتفال هارتس بالفوز على رينجرز

حقق هارتس فوزا مهما على رينجرز بهدفين مقابل هدف ليقترب من حلم التتويج بلقب الدوري الاسكلتندي الممتاز.

المباراة أقيمت على ملعب هارتس، ونجح خلالها أصحاب الأرض في قلب تأخرهم لفوز.

تقدم رينجرز بالهدف الأول عهم طريق دوجون ستيرلنج لينهي الشوط الأول بتقدمه.

أخبار متعلقة:
مستعمرة أسترالية.. نيوكاسل يعير لاعبه المولود في مصر إلى هارتس الاسكتلندي مونتاري يعود إلى غانا عبر هارتس أوف أوك رقم الأهلي في أمان.. هارتس 4 – 0 سيلتك الإسماعيلي لـ في الجول: سنحذر هارتس أوف أوك.. وهذه خطواتنا ضد بناهيني

وفي الشوط الثاني تعادل هارتس عن طريق ستيفين كينجسلي بالدقيقة 54، وسجل لاورنس شانكلاند هدف الفوز بالدقيقة 71.

الفوز رفع رصيد هارتس للنقطة 76 في صدارة جدول ترتيب الدوري الاسكتلندي بفارق 3 نقاط عن سيلتيك صاحب المركز الثاني.

بينما توقف رصيد رينجرز عند النقطة 69 بالمركز الثالث لتنتهي آماله بشكل كبير في التتويج باللقب.

ويبحث هارتس عن تحقيق المعجزة والتتويج باللقب الأول له بالدوري الاسكتلندي منذ موسم 1959/1960.

وبشكل عام فإن اللقب الأخير الذي حققه هارتس كان بعام 2012 ببطولة الكأس.

وسبق لهارتس التتويج بلقب الدوري الاسكتلندي 4 مرات في تاريخه.

وقد يكسر هارست هيمنة رينجرز وسيلتيك على لقب الدوري الاسكتلندي، إذ يعد أبردين هو آخر من توج باللقب بعيدا عنهما في عام 1985.

ويتبقى 3 جولات على نهاية الدوري الاسكتنلدي، وستكون مباراة الجولة الأخيرة بين هارتس وسيلتيك صاحبا الصدارة والوصافة، وبنسبة كبيرة قد تكون أشبه بالمباراة النهائية للتتويج باللقب.

هارتس رينجرز الدوري الاسكتلندي
نرشح لكم
موندو ديبورتيفو: إنتر يحسم صفقة أكانجي.. وبرشلونة يترقب هدفه الأول مؤتمر سيميوني: الفريق الذي سيلعب بشكل أفضل سيكون أقرب للفوز مؤتمر جريزمان: دوري أبطال أوروبا حلم الطفولة.. وأفضل التأهل عن التسجيل تورام: الناس يقولون إننا كبار في السن ولا نفوز بالمباريات الكبيرة جواو بيدرو: أخطاؤنا تتكرر.. والمسؤولية على اللاعبين لا المدرب جيوكيريس: جاهزون لصناعة التاريخ.. وهدفنا مواصلة الانتصارات ماروتا: برشلونة يهتم بضم باستوني ولكن إندريك: حلمي المشاركة في كأس العالم.. ولم أعد أهتم بما يقوله الآخرون
أخر الأخبار
موندو ديبورتيفو: إنتر يحسم صفقة أكانجي.. وبرشلونة يترقب هدفه الأول 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائمة بيراميدز - عودة رباعي الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا ساعة | الدوري المصري
المعجزة تقترب.. هارتس يقلب تأخره لفوز على رينجرز ويبقي على حلم التتويج بالدوري ساعة | الكرة الأوروبية
اللعنة مستمرة لـ 9 أعوام.. بتروجت يفوز على الاتحاد السكندري ويصعب موقفه في البقاء ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإنجليزي - إيفرتون (3)-(2) مانشستر سيتي.. مرموش يشارك 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر أرتيتا: أجواء ملعب أتلتيكو كانت من أفضل ما شاهدت.. ولدى الجماهير سبب للإيمان باللاعبين 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر سيميوني: الفريق الذي سيلعب بشكل أفضل سيكون أقرب للفوز 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل مانشستر سيتي - هالاند ودوكو يقودان الهجوم.. ومرموش بديل ضد إيفرتون 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 2 مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق 3 خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول 4 في الجول يكشف موقف إصابتي ياسر إبراهيم وبلعمري قبل مواجهة الزمالك
/articles/528498/المعجزة-تقترب-هارتس-يقلب-تأخره-لفوز-على-رينجرز-ويبقي-على-حلم-التتويج-بالدوري