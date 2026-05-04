المعجزة تقترب.. هارتس يقلب تأخره لفوز على رينجرز ويبقي على حلم التتويج بالدوري

حقق هارتس فوزا مهما على رينجرز بهدفين مقابل هدف ليقترب من حلم التتويج بلقب الدوري الاسكلتندي الممتاز.

المباراة أقيمت على ملعب هارتس، ونجح خلالها أصحاب الأرض في قلب تأخرهم لفوز.

تقدم رينجرز بالهدف الأول عهم طريق دوجون ستيرلنج لينهي الشوط الأول بتقدمه.

وفي الشوط الثاني تعادل هارتس عن طريق ستيفين كينجسلي بالدقيقة 54، وسجل لاورنس شانكلاند هدف الفوز بالدقيقة 71.

الفوز رفع رصيد هارتس للنقطة 76 في صدارة جدول ترتيب الدوري الاسكتلندي بفارق 3 نقاط عن سيلتيك صاحب المركز الثاني.

بينما توقف رصيد رينجرز عند النقطة 69 بالمركز الثالث لتنتهي آماله بشكل كبير في التتويج باللقب.

ويبحث هارتس عن تحقيق المعجزة والتتويج باللقب الأول له بالدوري الاسكتلندي منذ موسم 1959/1960.

وبشكل عام فإن اللقب الأخير الذي حققه هارتس كان بعام 2012 ببطولة الكأس.

وسبق لهارتس التتويج بلقب الدوري الاسكتلندي 4 مرات في تاريخه.

وقد يكسر هارست هيمنة رينجرز وسيلتيك على لقب الدوري الاسكتلندي، إذ يعد أبردين هو آخر من توج باللقب بعيدا عنهما في عام 1985.

ويتبقى 3 جولات على نهاية الدوري الاسكتنلدي، وستكون مباراة الجولة الأخيرة بين هارتس وسيلتيك صاحبا الصدارة والوصافة، وبنسبة كبيرة قد تكون أشبه بالمباراة النهائية للتتويج باللقب.