اللعنة مستمرة لـ 9 أعوام.. بتروجت يفوز على الاتحاد السكندري ويصعب موقفه في البقاء

فاز بتروجت على منافسه الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة من المرحلة النهائية لتجنب الهبوط في الدوري المصري.

وسجل جابرييل شيكويدي وبدري موسى ثنائية بتروجت، بينما أحرز محمود علاء هدف الاتحاد السكندري.

وتستمر لعنة بتروجت بالنسبة للاتحاد السكندري، إذ لم يتمكن زعيم الثغر من الانتصار على الفريق البترولي منذ 9 أعوام.

المواجهة الأخيرة التي فاز فيها الاتحاد السكندري على بتروجت كانت في مباراة الدوري الثاني لموسم 2016-2017 بنتيجة 1-0.

ومنذ ذلك الوقت، خسر الاتحاد السكندري في 5 مباريات من بتروجت وتعادل في 3 آخرين.

وأصبح موقف الاتحاد السكندري سيئا في الترتيب خاصة بعد فوز كهرباء الإسماعيلية على وادي دجلة 2-1.

وافتتح شيكويدي النتيجة في الدقيقة التاسعة بعد تسديدة مقوسة من داخل منطقة الجزاء.

وضاعف بدر موسى الفارق في الدقيقة 65 بعد تسديدة على الطائر من اللمسة الأولى عقب ارتداد الكرة له من جنش حارس الاتحاد السكندري.

وقلص محمود علاء الفارق في الدقيقة 84 بعد تسديدة بالصدر.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد بتروجت للنقطة 37 في المركز الخامس، بينما توقف رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 28 في المركز العاشر.

video:2

وادي دجلة × كهرباء الإسماعيلية

وعلى الجانب الآخر قلب كهرباء الإسماعيلية تأخره إلى انتصار على خصمه وادي دجلة بهدفين مقابل هدف.

وتقدم أحمد الشيمي لوادي دجلة في الدقيقة 28.

وتعادل كريم يحيى لكهرباء الإسماعيلية، ثم أحرز محمد شيكا هدف الفوز بعد 5 دقائق.

وتعد هذه الهزيمة هي الأولى لوادي دجلة خلال المرحلة الثانية.

وبهذه النتيجة وصل كهرباء الإسماعيلية للنقطة 26 في المركز الـ 11 المؤدي للهبوط.

ويبتعد بفارق نقطتين فقط عن الاتحاد السكندري الذي يحتل المركز العاشر والذي يتجنب الهبوط.

بينما توقف رصيد وادي دجلة عند النقطة 44 في الصدارة.

video:1