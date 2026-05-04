مؤتمر أرتيتا: أجواء ملعب أتلتيكو كانت من أفضل ما شاهدت.. ولدى الجماهير سبب للإيمان باللاعبين

الإثنين، 04 مايو 2026 - 21:41

كتب : FilGoal

يرى ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال أن الأجواء بملعب أتلتيكو مدريد كانت ضمن أفضل ما عاشه في حياته.

ويستعد أرسنال لمواجهة أتلتيكو مدريد غدًا الثلاثاء على ملعب الإمارات بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال أرتيتا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لا أستطيع الانتظار للمباراة، أشعر بالطاقة داخل الفريق، وسويًا ولدينا عمل كبير كنادٍ وكفريق".

وواصل: "عودة ساكا أمر رائع، هذا ما نحتاجه عندما نصل إلى ذلك الحد من المسابقة". وأكمل: "حديثي مع اللاعبين يكون حول ضرورة الخروج بأفضل شكل ممكن في المباراة، وأن نستعد ونظهر بجودة كبيرة".

وتابع: "مما أراه كل يوم، الجماهير لديهم السبب ليؤمنوا ويثقوا بهؤلاء اللاعبين، وجعلهم يؤمنون أن بإمكانهم النجاح".

وشدد: "الأجواء في إسبانيا كانت لا تُصدق، كانت واحدة من أفضل الأجواء التي عشتها، ولا أستطيع الانتظار لأعيش تلك اللحظات مع جماهيرنا".

وأتم: "كان هناك بعض اللحظات المهمة في مباراة الذهاب، والآن يمكننا أخذ المباراة بالاتجاه الذي نريده".

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل بهدف لكل فريق على ملعب رياض إير ميتروبوليتانو.

