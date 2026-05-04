مؤتمر سيميوني: الفريق الذي سيلعب بشكل أفضل سيكون أقرب للفوز

الإثنين، 04 مايو 2026 - 21:23

كتب : FilGoal

دييجو سيميوني - أتليتكو مدريد

يرى دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد أن الفريق الذي سيلعب بشكل أفضل سيكون أقرب للوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستعد أتلتيكو مدريد لمواجهة منافسه أرسنال في المباراة التي ستجمعهما الثلاثاء المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب الأرجنتيني خلال المؤتمر الصحفي: "مهما فكرنا نحن المدربين في الأمر، تبقى كرة القدم لعبة اللاعبين".

وأضاف "الفريق الذي سيلعب بشكل أفضل ويستغل نقاط قوته إلى أقصى حد، سيكون الأقرب للفوز".

وشدد "لا أشعر بالقلق بشأن التحكيم".

وأتم "علينا أن نلعب بالشراسة التي تتطلبها المباراة، وأن نترك خبرة اللاعبين تظهر، لدينا ثقة كبيرة، لكن في نهاية الأمر بالتأكيد لن يعتمد علينا وحدنا".

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل بهدف لكل فريق على ملعب الإمارات معقل أرسنال.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من هذه المباراة المنتصر من لقاء بايرن ميونيخ ضد باريس سان جيرمان في نهائي البطولة.

