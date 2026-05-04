مصدر من الزمالك يوضح لـ في الجول حقيقة طلب اللاعبين للحصول على مستحقاتهم

أوضح مصدر من الزمالك حقيقة طلب لاعبي الفريق الحصول على مستحقاتهم.

وقال مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "لا أساس من الصحة لما تردد في الساعات القليلة الماضية بشأن مطالبة لاعب الفريق بصرف أي مستحقات".

وأضاف "تركيز اللاعبين في تحقيق الفوز في مباراة سموحة المقبلة للحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري، والاقتراب خطوة جديدة من التتويج باللقب".

وأتم "تركيز الفريق في الفترة الحالية على حصد لقبي الدوري وكأس الكونفدرالية من أجل إسعاد الجماهير".

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه سموحة في المباراة التي ستجمعهما في الجولة السادسة من المرحلة النهائية للتتويج بلقب الدوري المصري.

ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 50 نقطة بأفضلية المواجهات المباشرة عن بيراميدز الوضيف.

بينما يأتي سموحة في المركز السابع برصيد 31 نقطة ولم ينتصر في أي مباراة خلال هذه المرحلة إذ خسر 4 مباريات.