الأهلي يكشف موقف تريزيجيه من مواجهة إنبي

الإثنين، 04 مايو 2026 - 20:55

كتب : FilGoal

كشف أحمد جاب الله طبيب النادي الأهلي سبب غياب محمود حسن "تريزيجيه" عن مباراة إنبي في مرحلة الحسم من الدوري المصري.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي غدا الثلاثاء في إطار الجولة السادسة من مرحلة حسم لقب الدوري المصري.

وقال جاب الله في تصريحات لموقع النادي الأهلي: "يغيب تريزيجيه عن مباراة الأهلي وإنبي التي تقام غدا الثلاثاء في بطولة الدوري، بعد تعرضه لجرح قطعي أعلى الركبة اليسرى، مما استلزم القيام بخياطة 5 غرز، عقب مباراة الزمالك الماضية".

وشهدت قائمة الأهلي عودة كل من ياسر إبراهيم بعد تعافيه من الإصابة ومحمد هاني بعد عودته من الإيقاف.

بينما يستمر غياب يوسف بالعمري للإصابة، وكامويش لأسباب فنية.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: مصطفى شوبير - محمد الشناوي - حمزة علاء.

الدفاع: ياسين مرعي - أحمد رمضان - ياسر إبراهيم - محمد شكري - هادي رياض - محمد هاني.

الوسط: محمد بن رمضان - مروان عطية - إمام عاشور - أليو - أحمد نبيل "كوكا".

الهجوم: محمد شريف - حسين الشحات - أشرف بنشرقي - أحمد سيد "زيزو" - مروان عثمان - طاهر محمد - عمر معوض.

ويحتل الأهلي حاليا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 47 نقطة وبفارق 3 نقاط عن كل من الزمالك وبيراميدز صاحبا المركزين الأول والثاني.

