قائمة الأهلي - عودة ياسر وهاني.. وغياب تريزيجيه ضد إنبي

أعلن يس توروب مدرب الأهلي قائمة فريقه التي ستلعب ضد إنبي.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي غدا الثلاثاء على استاد الفقاهرة بالجولة قبل الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.

وتشهد القائمة عودة كل من ياسر إبراهيم بعد تعافيه من الإصابة ومحمد هاني بعد عودته من الإيقاف.

وشهدت القائمة غياب محمود حسن "تريزيجيه" بسبب تعرضه لإصابة بجرح قطعي أعلى الركبة

بينما يستمر غياب يوسف بالعمري للإصابة، وكامويش لأسباب فنية.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: مصطفى شوبير - محمد الشناوي - حمزة علاء.

الدفاع: ياسين مرعي - أحمد رمضان - ياسر إبراهيم - محمد شكري - هادي رياض - محمد هاني.

الوسط: محمد بن رمضان - مروان عطية - إمام عاشور - أليو - أحمد نبيل "كوكا".

الهجوم: محمد شريف - حسين الشحات - أشرف بنشرقي - أحمد سيد "زيزو" - مروان عثمان - طاهر محمد - عمر معوض.

ويحتل الأهلي حاليا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 47 نقطة وبفارق 3 نقاط عن كل من الزمالك وبيراميدز صاحبا المركزين الأول والثاني.