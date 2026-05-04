مؤتمر جريزمان: دوري أبطال أوروبا حلم الطفولة.. وأفضل التأهل عن التسجيل

شدد أنطوان جريزمان جناح أتلتيكو مدريد على ضرورة تحقيق الفوز والتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا أمام أرسنال، مؤكدا أن هذه الفرصة قد لا تعوض.

ويستعد أتلتيكو مدريد لمواجهة أرسنال غدا الثلاثاء في إياب أبطال أوروبا على ملعب الإمارات.

وقال جريزمان في المؤتمر الصحفي: "هذه اللحظات قد لا تتكرر، لذلك لدي رغبة كبيرة في اللعب، نصف نهائي أبطال أوروبا ليس أمرا متاحا للجميع".

وواصل "لدي رغبة كبيرة وحماس للعيش هذه اللحظة وخوضها، وآمل أن نواصل كما فعلنا في الشوط الثاني، وسواء سجلت أم لا، أفضل التأهل، الآن أصل إلى المباريات بهدوء أكبر، في السابق كنت أشعر بتوتر أكبر، أما الآن فأنا أكثر هدوءًا وأعرف ما يمكنني تقديمه".

وأردف "كنت واضحا دائما، فكرتي كانت الاستمرار هنا لأنني كنت أؤمن بإمكانية تحقيق شيء مذهل، والآن نحن على بُعد خطوة واحدة، لدي ثقة كاملة، وأحاول مساعدة زملائي من الناحية التكتيكية داخل الملعب، كوكي يقدم النصائح بالكلام، وأنا أحاول بالفعل داخل الملعب".

وأتم "متحمس لرؤية الأجواء في الملعب والأعلام، الجاهزية الذهنية مهمة جدا، يجب عدم التوقف عند المباراة السابقة والتركيز على ما يمكنك تقديمه، إننا في نصف نهائي أبطال أوروبا، أمر مذهل ويمكننا صنع التاريخ".

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وسيقام نهائي أبطال أوروبا 30 مايو الجاري على ملعب بوشكاش آرينا في بودابيست.