مؤتمر جريزمان: دوري أبطال أوروبا حلم الطفولة.. وأفضل التأهل عن التسجيل

الإثنين، 04 مايو 2026 - 20:39

كتب : FilGoal

أنطوان جريزمان

شدد أنطوان جريزمان جناح أتلتيكو مدريد على ضرورة تحقيق الفوز والتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا أمام أرسنال، مؤكدا أن هذه الفرصة قد لا تعوض.

ويستعد أتلتيكو مدريد لمواجهة أرسنال غدا الثلاثاء في إياب أبطال أوروبا على ملعب الإمارات.

وقال جريزمان في المؤتمر الصحفي: "هذه اللحظات قد لا تتكرر، لذلك لدي رغبة كبيرة في اللعب، نصف نهائي أبطال أوروبا ليس أمرا متاحا للجميع".

أخبار متعلقة:
جريزمان: أتمنى التأهل لنهائي دوري الأبطال.. ولعبنا بحماس أكبر في الشوط الثاني أتلتيكو مدريد يحدد بديل جريزمان جريزمان: لا أفكر في الماضي.. وكل تركيزي على نهائي الكأس جريزمان: سأستمر في مساعدة أتلتيكو بكل شيء.. وسنواجه برشلونة بهذه الطريقة

وواصل "لدي رغبة كبيرة وحماس للعيش هذه اللحظة وخوضها، وآمل أن نواصل كما فعلنا في الشوط الثاني، وسواء سجلت أم لا، أفضل التأهل، الآن أصل إلى المباريات بهدوء أكبر، في السابق كنت أشعر بتوتر أكبر، أما الآن فأنا أكثر هدوءًا وأعرف ما يمكنني تقديمه".

وأردف "كنت واضحا دائما، فكرتي كانت الاستمرار هنا لأنني كنت أؤمن بإمكانية تحقيق شيء مذهل، والآن نحن على بُعد خطوة واحدة، لدي ثقة كاملة، وأحاول مساعدة زملائي من الناحية التكتيكية داخل الملعب، كوكي يقدم النصائح بالكلام، وأنا أحاول بالفعل داخل الملعب".

وأتم "متحمس لرؤية الأجواء في الملعب والأعلام، الجاهزية الذهنية مهمة جدا، يجب عدم التوقف عند المباراة السابقة والتركيز على ما يمكنك تقديمه، إننا في نصف نهائي أبطال أوروبا، أمر مذهل ويمكننا صنع التاريخ".

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وسيقام نهائي أبطال أوروبا 30 مايو الجاري على ملعب بوشكاش آرينا في بودابيست.

أتلتيكو مدريد دوري أبطال أوروبا أنطوان جريزمان
نرشح لكم
مؤتمر سيميوني: الفريق الذي سيلعب بشكل أفضل سيكون أقرب للفوز تورام: الناس يقولون إننا كبار في السن ولا نفوز بالمباريات الكبيرة جواو بيدرو: أخطاؤنا تتكرر.. والمسؤولية على اللاعبين لا المدرب جيوكيريس: جاهزون لصناعة التاريخ.. وهدفنا مواصلة الانتصارات ماروتا: برشلونة يهتم بضم باستوني ولكن إندريك: حلمي المشاركة في كأس العالم.. ولم أعد أهتم بما يقوله الآخرون سكاي: يوفنتوس يكثف جهوده لضم أليسون.. وليفربول يدرس البدائل "مهد لإيقاف كومباني".. البرتغالي بينييرو حكما لقمة بايرن ميونيخ أمام سان جيرمان
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي - إيفرتون (0)-(0) مانشستر سيتي.. بداية المباراة 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر أرتيتا: أجواء ملعب أتلتيكو كانت من أفضل ما شاهدت.. ولدى الجماهير سبب للإيمان باللاعبين 34 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر سيميوني: الفريق الذي سيلعب بشكل أفضل سيكون أقرب للفوز 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل مانشستر سيتي - هالاند ودوكو يقودان الهجوم.. ومرموش بديل ضد إيفرتون ساعة | الدوري الإنجليزي
مصدر من الزمالك يوضح لـ في الجول حقيقة طلب اللاعبين للحصول على مستحقاتهم ساعة | الدوري المصري
الأهلي يكشف موقف تريزيجيه من مواجهة إنبي ساعة | الدوري المصري
قائمة الأهلي - عودة ياسر وهاني.. وغياب تريزيجيه ضد إنبي ساعة | الدوري المصري
مؤتمر جريزمان: دوري أبطال أوروبا حلم الطفولة.. وأفضل التأهل عن التسجيل ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 2 مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول
/articles/528489/مؤتمر-جريزمان-دوري-أبطال-أوروبا-حلم-الطفولة-وأفضل-التأهل-عن-التسجيل