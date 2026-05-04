تورام: الناس يقولون إننا كبار في السن ولا نفوز بالمباريات الكبيرة

الإثنين، 04 مايو 2026 - 20:34

كتب : FilGoal

ماركوس تورام - إنتر

سخر ماركوس تورام لاعب إنتر من الانتقادات التي تلقاها فريقه على مدار الموسم حسبما يرى.

وتوج إنتر ببطولة الدوري الإيطالي بعد الفوز على منافسه بارما بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 35.

وقال اللاعب الفرنسي عبر مقطع على حسابه على إنستجرام: "الناس ضدنا، يقولون إننا لا نفوز في المباريات الكبيرة وأننا كبار في السن، حتى صنعوا جائزة لمن يفوز فقط في المباريات الكبيرة".

وحسم إنتر لقب الدوري الـ 21 في مسيرته.

وقاد كريستيان كيفو مدرب إنتر الفريق للتتويج بلقب الدوري بخبرة 13 مباراة خلال تجربته الوحيدة على مستوى الفريق الأول وذلك مع بارما.

ودرب كيفو فريق بارما في الموسم الماضي خلال الـ 13 مباراة الأخيرة من الدوري الإيطالي إذ كان يحتل المركز الـ 18 المؤدي إلى الهبوط وتمكن من إنقاذه واستمراره في الدوري الممتاز.

وعلى الجانب الآخر، رحل سيموني إنزاجي من تدريب النيراتزوري إلى الهلال السعودي، ليضع إدارة إنتر في قرار صعب لاختيار المدرب البديل.

ووقع الاختيار على كيفو الذي درب الفئات العمرية المختلفة لإنتر.

وتمكن كيفو من التفوق على أنطونيو كونتي مدرب نابولي وحامل اللقب، وأيضا على ماسيميليانو أليجري مدرب ميلان.

كريستيان كيفو حقق الدوري الإيطالي مع إنتر كلاعب وكمدرب لأول مرة منذ أرماندو كاستيلاتزي عام 1938 أي منذ 88 عاما.

وأصبح كيفو خامس مدرب في تاريخ إنتر الذي يتوج بالدوري في أول موسم له.

