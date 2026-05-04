جواو بيدرو: أخطاؤنا تتكرر.. والمسؤولية على اللاعبين لا المدرب

الإثنين، 04 مايو 2026 - 20:06

كتب : FilGoal

حمّل جواو بيدرو مهاجم تشيلسي، زملاءه مسؤولية التعثر أمام نوتنجهام فورست، مؤكدا أن استقبال هدف مبكر عقد مهمة الفريق في المباراة.

وسقط تشيلسي أمام نوتنجهام فورست بنتيجة 3-1 في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

وقال جواو بيدرو في تصريحات لشبكة سكاي سبورت: "يجب على كل لاعب أن ينظر لنفسه، وأنا أولهم، الفريق يشعر بالأسف تجاه الجماهير، ونعد الجماهير بمراجعة الأخطاء والعمل على تصحيحها".

وواصل "الفريق يعاني من تكرار الأخطاء في كل مباراة، ويجب إيجاد حل سريع، خاصة في منافسات الدوري الإنجليزي، حيث يصبح التعويض صعبا بعد التأخر المبكر".

وأردف "المسؤولية تقع بالكامل على اللاعبين، ويجب أن يتحمل جميع اللاعبين الضغط داخل الملعب".

وعن حظوظ الفريق في التأهل لأبطال أوروبا قال: "التأهل إلى أبطال أوروبا أصبح أكثر صعوبة، لكنه لم ينتهِ، ويجب القتال في كل مباراة حتى النهاية".

وأصبحت حظوظ تشيلسي معقده في الوصول لدوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل، بعد أن توقف الفريق عند النقطة 48 في المركز التاسع ليفقد فرصة الحصول على المركز الخامس بشكل رسمي.

نوتينجهام تقدم مبكرا في الدقيقة الثانية من عمر المباراة عن طريق تايو أونيي بعد عرضية من ديلاني باوكس.

وأضاف إيجور جيسوس الهدف الثاني من ركلة جزاء بالدقيقة 15.

وأضاف أووني الهدف الثالث لنوتينجهام بالدقيقة 52 بعد تمريرة رائعة من مورجان جيبس وايت.

وأحرز جواو بيدرو هدف تشيلسي الوحيد بمقصية رائعة بالدقيقة 93 ولكنها لم تكن كافية لعودة فريقه بالنتيجة.

