انتهت الدوري المصري - الاتحاد السكندري (1)-(2) بتروجت

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الاتحاد السكندري ضد بتورجت في الجولة الثامنة من المرحلة الثانية لتجنب الهبوط في الدوري المصري.

يحتل الاتحاد المركز العاشر برصيد 28 نقطة، بينما ياتي بتروجت في المركز الخامس بـ 34 نقطة.

انتهت

ق 87: رأسية من محمود علاء تمر بجانب القائم الأيمن.

ق 86: رأسية خطيرة من محمود علاء تصدى لها الحارس.

ق 84: جووول محمود علاء بعد تسديدة بالصدر.

ق 65: جووول بدر موسى بعد تسديدة على الطائر من اللمسة الأولى عقب ارتداد الكرة له من جنش حارس الاتحاد السكندري.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 41: الحكم قرر عدم طرد أحمد عيد.

ق 39: عودة الحكم للفيديو شك في حالة طرد مباشر لأحمد عيد لاعب الاتحاد السكندري بعد تدخل على لاعب بتروجت.

ق 9: جووول جابرييل شيكويدي بعد تسديدة مقوسة من داخل منطقة الجزاء.

انطلاق المباراة