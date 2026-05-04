اجتماع فني لـ رويز مع الحكام استعدادا للأسابيع الأخيرة من الدوري

الإثنين، 04 مايو 2026 - 19:45

كتب : محمد جمال

أوسكار رويز

عقد أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعا فنيا اليوم الاثنين.

وأوضح المركز الإعلامي لاتحاد الكرة أن الاجتماع الفني كان مع 11 حكما ومساعدا بالدوري المصري للمتاز لعرض بعض الحالات التحكيمية في الأسابيع الأخيرة.

وخضع الحكام عقب الاجتماع لتدريبات عملية في الملعب تتعلق بالتمركز والتحرك بهدف رفع حالة التركيز استعدادا للأسابيع الأخيرة من عمر الدوري المصري المتتاز.

وتنطلق الجولة السادسة من المرحلة النهائية للتتويج ببطولة الدوري غدا الثلاثاء.

وتقام مباريات ثلاثي المقدمة الزمالك وبيراميدز والأهلي في نفس التوقيت.

وسيلعب الزمالك أمام سموحة، وبيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا، والأهلي ضد إنبي في تمام الساعة الثامنة مساء.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 50 بأفضلية المواجهات المباشرة عن بيراميدز الوصيف.

بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 47 نقطة.

