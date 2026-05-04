تعثر جديد والوضع يتأزم.. فاركو يتعادل مع المقاولون العرب

تعادل المقاولون العرب مع فاركو بهدف لكل فريق في الجولة الثامنة من مرحلة تفادي الهبوط بالدوري المصري.

وسجل هدف المقاولون العرب محمد سالم، وأحرز هدف فاركو كريم الطيب.

ووصل المقاولون العرب للتعادل الثالث على التوالي في مرحلة تفادي الهبوط بالدوري المصري.

وحقق فاركو التعثر الرابع على التوالي بـ3 هزائم وتعادل ليواصل معاناته في مناطق الهبوط.

ورفع المقاولون العرب رصيده للنقطة 29 في المركز التاسع بمجموعة تفادي الهبوط، ويبعتد عن أول كهرباء الإسماعيلية أول الهابطين بفارق 6 نقاط.

ووصل رصيد فاركو للنقطة 21 في المركز 13 ويقع في مناطق الهبوط.

سجل محمد سالم الهدف الأول لصالح المقاولون العرب في الدقيقة 33 برأسية مميزة بعد عرضية متقنة من أحمد مجدي "كهربا".

برأسية رائعة 👌 محمد سالم يسجل الهدف الأول للمقاولون في شباك فاركو ⚽️ pic.twitter.com/gldT6YiIJ7 — ON Sport (@ONTimeSports) May 4, 2026

وعادل النتيجة كريم الطيب بعد متابعته لعرضية محمد فخري ليضعها في شباك محمود أبو السعود قبل نهاية المباراة بـ15 دقيقة.

أخيرا الكرة تبتسم لفاركو وكريم الطيب يسجل التعادل.. وفرحة كبيرة لأكبر مشجعي النادي في المدرجات pic.twitter.com/w9O9hFvpNt — ON Sport (@ONTimeSports) May 4, 2026

وانتهت المباراة بالتعادل ليواصل المقاولون العرب الهروب من مناطق الهبوط، ويظل فاركو في مناطق الخطر قبل 5 جولات من نهاية مرحلة تفادي الهبوط.