تعثر جديد والوضع يتأزم.. فاركو يتعادل مع المقاولون العرب

الإثنين، 04 مايو 2026 - 19:34

كتب : FilGoal

كريم الطيب - فاركو

تعادل المقاولون العرب مع فاركو بهدف لكل فريق في الجولة الثامنة من مرحلة تفادي الهبوط بالدوري المصري.

وسجل هدف المقاولون العرب محمد سالم، وأحرز هدف فاركو كريم الطيب.

ووصل المقاولون العرب للتعادل الثالث على التوالي في مرحلة تفادي الهبوط بالدوري المصري.

وحقق فاركو التعثر الرابع على التوالي بـ3 هزائم وتعادل ليواصل معاناته في مناطق الهبوط.

ورفع المقاولون العرب رصيده للنقطة 29 في المركز التاسع بمجموعة تفادي الهبوط، ويبعتد عن أول كهرباء الإسماعيلية أول الهابطين بفارق 6 نقاط.

ووصل رصيد فاركو للنقطة 21 في المركز 13 ويقع في مناطق الهبوط.

سجل محمد سالم الهدف الأول لصالح المقاولون العرب في الدقيقة 33 برأسية مميزة بعد عرضية متقنة من أحمد مجدي "كهربا".

وعادل النتيجة كريم الطيب بعد متابعته لعرضية محمد فخري ليضعها في شباك محمود أبو السعود قبل نهاية المباراة بـ15 دقيقة.

وانتهت المباراة بالتعادل ليواصل المقاولون العرب الهروب من مناطق الهبوط، ويظل فاركو في مناطق الخطر قبل 5 جولات من نهاية مرحلة تفادي الهبوط.

فاركو المقاولون العرب الدوري المصري
