جيوكيريس: جاهزون لصناعة التاريخ.. وهدفنا مواصلة الانتصارات

الإثنين، 04 مايو 2026 - 18:53

كتب : FilGoal

شدد فيكتور جيوكيريس مهاجم أرسنال على ضرورة تحقيق الانتصار غدا أمام أتلتيكو مدريد لكتابة تاريخ جديد للجانرز والوصول لنهائي أبطال أوروبا.

ويستعد أرسنال لمواجهة أتلتيكو مدريد غدا الثلاثاء في إياب الدور نصف نهائي أبطال أوروبا على ملعب الإمارات.

وقال جيوكيريس في المؤتمر الصحفي: "أشعر أن الأجواء داخل غرفة الملابس جيدة، نحن متحمسون لكل مباراة ونبحث عن كتابة التاريخ".

وعن إصابة مارتن أوديجارد قائد أرسنال قال: "هو يريد أن يكون مع الفريق ومتواجدا، أتخيل أن الأمر محبط بالنسبة له، أستطيع التعاطف معه لأنني مررت بإصابات من قبل، أعلم أنه كان يحاول حتى عندما لم يكن متاحا، المسألة مسألة وقت فقط".

وتحدث عن تدريبات الفريق وتحسم مستواه وقال: "الأهم هو أن تعرف دورك، وتتأقلم مع أسلوب اللعب، وأن تقدم أفضل ما لديك".

وواصل "عندما أسجل ونفوز بالمباريات، يكون ذلك شعورا رائعا ورضا كبير".

وأردف "لا يمكنك أن تجد قلوب دفاع أفضل مما لدينا، من الرائع أن تتدرب مع ويليام ساليبا وجابرييل ماجالايش، وأنا محظوظ بذلك".

وأتم حديثه عن وصوله للهدف رقم 20 غدا وقال: "بالطبع أريد تسجيل الأهداف، والوصول لهذا الرقم شيء جيد، لكن الأهم هو ما سيحدث هذا الشهر، ويجب أن نقوم بعملنا".

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وسيقام نهائي أبطال أوروبا 30 مايو الجاري على ملعب بوشكاش آرينا في بودابيست.

