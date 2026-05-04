الزمالك يتخذ خطواته الأولى لافتتاح أكاديمية في السعودية

اتخذ نادي الزمالك خطواته الأولى لافتتاح أكاديمية في السعودية.

وأعلن الزمالك تعاقده مع شركة "إن بي إنترناشونال" لافتتاح أكاديميات داخل المملكة العربية السعودية.

وجاء بيان نادي الزمالك كالتالي:

تعاقد نادي الزمالك مع شركة "إن بي إنترناشونال" لافتتاح أكاديميات القلعة البيضاء داخل المملكة العربية السعودية في إطار استراتيجية النادي لنشر منظومته الرياضية خارجيا وتعزيز حضوره الإقليمي.

وتم توقيع التعاقد بحضور محمد الوقاد مدير الشركة، و زياد البارودي مدير أكاديميات نادي الزمالك.

ويأتي هذا التعاون تأكيدًا لدور نادي الزمالك كأحد أبرز مصادر تزويد المنتخبات الوطنية بالمواهب المتميزة على مدار تاريخه واستمرارًا لمسيرته في تطوير الناشئين وترسيخ مكانته كأحد أكبر المؤسسات الرياضية الرائدة في العالم العربي.

ويؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب أن هذه الخطوة تأتي في إطار السعي المستمر لتحقيق طموحات الجماهير، وتعزيز مكانة النادي على المستويين الإقليمي والدولي.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه سموحة في المباراة التي ستجمعهما في الجولة السادسة من المرحلة النهائية للتتويج بلقب الدوري المصري.

ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 50 نقطة بأفضلية المواجهات المباشرة عن بيراميدز الوضيف.

بينما يأتي سموحة في المركز السابع برصيد 31 نقطة ولم ينتصر في أي مباراة خلال هذه المرحلة إذ خسر 4 مباريات.