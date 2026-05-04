الزمالك: ياكوفليف يتبقى له مستحقات شهر واحد فقط.. وغادر مصر دون إذن

الإثنين، 04 مايو 2026 - 18:24

كتب : إبراهيم رمضان

ديميتري ياكوفليف لاعب طائرة الزمالك

أوضح الزمالك أن الروسي ديميتري ياكوفليف لاعب الكرة الطائرة في النادي يتبقى له مستحقات شهر واحد فقط وأنه غادر مصر دون الحصول على إذن مسبق.

وقال شريف صفوت مدير شؤون اللاعبين والمدربين الأجانب في الزمالك للمركز الإعلامي لناديه: "ديميتري ياكوفليف غادر القاهرة يوم 22 أبريل الماضي، ولذلك تمت معاقبته، خاصة وأن عقد اللاعب ممتد مع النادي حتى تاريخ 5 مايو 2026".

وأضاف "اللاعب لا يتواجد في القاهرة والنادي يمتلك الاثباتات بشأن مغادرته البلاد في التاريخ السابق، ولذلك تم توقيع غرامة مادية عليه، وسيتم إخطار الاتحادين المصري والدولي بمغادرة اللاعب للقاهرة دون إذن مسبق من النادي".

أخبار متعلقة:
كرة طائرة - "أتمنى ألا ينضم أحد إليهم".. ديميتري ياكوفليف يهاجم مسؤولي الزمالك بسبب مستحقاته الزمالك يرد على ياكوفليف: أبلغنا اللاعب بموعد صرف راتبه.. وهذا سبب تعجله وسيتم تغريمه كرة طائرة - ديميتري ياكوفليف: أريد راتبي من الزمالك.. زوجتي دفعت الإيجار كرة طائرة - إيقاف ياكوفليف لاعب الزمالك لنهاية الموسم بسبب عدم دفع رسوم قيده

وأتم "اللاعب يتبقى له قيمة مستحقاته عن الشهر الأخير خاصة وأن عقده مع النادي سينتهي غدا الثلاثاء".

ماذا حدث؟

شن ياكوفليف هجوما على مسؤولين النادي بسبب مستحقاته المالية المتأخرة.

ونشر ياكوفيلف محادثات له مع مسؤولين في الزمالك وهما رامي نصوحي عضو مجلس الإدارة وشريف صفوت مسؤول العلاقات العامة في النادي.

وكتب ديميتري عبر حسابه على فيسبوك "جميع المسؤولين في نادي الزمالك للكرة الطائرة يكذبون، أتمنى ألا ينضم أحد إلى هذا النادي".

وكشف ديميتري عن عودته إلى بلاده غدا الثلاثاء بعد نهاية الموسم بشكل رسمي.

وأوضح ديميتري "منحوني العديد من الوعود لكن في النهاية ماذا فعلوا؟ لا شيء".

وخرج الزمالك الموسم الحالي دون بطولات بعد هيمنة الأهلي على كافة الألقاب.

ولم يشارك الزمالك في بطولة إفريقيا بعد اعتذاره عن عدم المشاركة قبل إجراء القرعة.

ويلعب ديميتري للموسم الثاني على التوالي مع الزمالك بعدما انضم في الموسم الجاري في يناير الماضي.

الزمالك كرة طائرة ديميتري ياكوفليف
نرشح لكم
الزمالك: ياكوفليف كان يريد الرحيل مبكرا.. وهذا ما يتبقى له من أموال كرة طائرة - "أتمنى ألا ينضم أحد إليهم".. ديميتري ياكوفليف يهاجم مسؤولي الزمالك بسبب مستحقاته كرة طائرة - باستقبال من مرتجي.. وصول بعثة الأهلي عقب التتويج بلقب إفريقيا كرة طائرة - الأهلي بطل إفريقيا للمرة الـ 17 ويحجز بطاقته إلى مونديال الأندية كرة طائرة - بتروجت ينهي مشاركته في بطولة إفريقيا بالمركز الرابع انتهت كرة طائرة - الأهلي (25) 3-0 (22) البوليس الرواندي.. الأهلي بطل إفريقيا كما كشف في الجول - الزمالك يعلن تعيين أحمد عاشور مدربا لفريق الطائرة كرة طائرة - الأهلي يتأهل لنصف نهائي بطولة إفريقيا ويضرب موعدا مع بتروجت
أخر الأخبار
دوكو: أضعنا الفوز بأيدينا.. وخسرنا نقطتين مؤلمتين 4 ساعة | الكرة الأوروبية
جوارديولا: مصيرنا لم يعد بأيدينا.. وأهدينا بعض الكرات لإيفرتون 5 ساعة | الدوري الإنجليزي
الأمل يبقى باللحظات الأخيرة.. رائعة دوكو تقود سيتي للتعادل مع إيفرتون 5 ساعة | الدوري الإنجليزي
الزمالك: ياكوفليف كان يريد الرحيل مبكرا.. وهذا ما يتبقى له من أموال 5 ساعة | كرة طائرة
موندو ديبورتيفو: إنتر يحسم صفقة أكانجي.. وبرشلونة يترقب هدفه الأول 6 ساعة | الكرة الأوروبية
قائمة بيراميدز - عودة رباعي الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا 7 ساعة | الدوري المصري
المعجزة تقترب.. هارتس يقلب تأخره لفوز على رينجرز ويبقي على حلم التتويج بالدوري 7 ساعة | الكرة الأوروبية
اللعنة مستمرة لـ 9 أعوام.. بتروجت يفوز على الاتحاد السكندري ويصعب موقفه في البقاء 7 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 2 مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق 3 خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول 4 في الجول يكشف موقف إصابتي ياسر إبراهيم وبلعمري قبل مواجهة الزمالك
/articles/528480/الزمالك-ياكوفليف-يتبقى-له-مستحقات-شهر-واحد-فقط-وغادر-مصر-دون-إذن