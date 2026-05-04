الزمالك: ياكوفليف يتبقى له مستحقات شهر واحد فقط.. وغادر مصر دون إذن

أوضح الزمالك أن الروسي ديميتري ياكوفليف لاعب الكرة الطائرة في النادي يتبقى له مستحقات شهر واحد فقط وأنه غادر مصر دون الحصول على إذن مسبق.

وقال شريف صفوت مدير شؤون اللاعبين والمدربين الأجانب في الزمالك للمركز الإعلامي لناديه: "ديميتري ياكوفليف غادر القاهرة يوم 22 أبريل الماضي، ولذلك تمت معاقبته، خاصة وأن عقد اللاعب ممتد مع النادي حتى تاريخ 5 مايو 2026".

وأضاف "اللاعب لا يتواجد في القاهرة والنادي يمتلك الاثباتات بشأن مغادرته البلاد في التاريخ السابق، ولذلك تم توقيع غرامة مادية عليه، وسيتم إخطار الاتحادين المصري والدولي بمغادرة اللاعب للقاهرة دون إذن مسبق من النادي".

وأتم "اللاعب يتبقى له قيمة مستحقاته عن الشهر الأخير خاصة وأن عقده مع النادي سينتهي غدا الثلاثاء".

ماذا حدث؟

شن ياكوفليف هجوما على مسؤولين النادي بسبب مستحقاته المالية المتأخرة.

ونشر ياكوفيلف محادثات له مع مسؤولين في الزمالك وهما رامي نصوحي عضو مجلس الإدارة وشريف صفوت مسؤول العلاقات العامة في النادي.

وكتب ديميتري عبر حسابه على فيسبوك "جميع المسؤولين في نادي الزمالك للكرة الطائرة يكذبون، أتمنى ألا ينضم أحد إلى هذا النادي".

وكشف ديميتري عن عودته إلى بلاده غدا الثلاثاء بعد نهاية الموسم بشكل رسمي.

وأوضح ديميتري "منحوني العديد من الوعود لكن في النهاية ماذا فعلوا؟ لا شيء".

وخرج الزمالك الموسم الحالي دون بطولات بعد هيمنة الأهلي على كافة الألقاب.

ولم يشارك الزمالك في بطولة إفريقيا بعد اعتذاره عن عدم المشاركة قبل إجراء القرعة.

ويلعب ديميتري للموسم الثاني على التوالي مع الزمالك بعدما انضم في الموسم الجاري في يناير الماضي.