ماروتا: برشلونة يهتم بضم باستوني ولكن

الإثنين، 04 مايو 2026 - 18:13

كتب : FilGoal

أقر جيوزيبي ماروتا رئيس نادي إنتر أن برشلونة يهتم بضم أليساندرو باستوني لاعب الفريق.

وتوج إنتر ببطولة الدوري الإيطالي الـ 21 في مسيرته بعد الفوز على بارما بهدفين دون رد في الجولة 35.

وقال ماروتا لراديو 1: "مستقبل أليساندرو باستوني؟ لن أنكر أن هناك اهتمام من برشلونة، لكنه غير ملموس".

وأتم "كما نقول دائما، اللاعب يرحل دائما فقط إذا عبر عن رغبته في المغادرة، حاليا هو لاعبنا ويريد البقاء ونحن سعداء به".

وكان قد ارتبط اسم باستوني بالانتقال إلى برشلونة بنهاية الموسم الجاري.

وكشفت صحيفة كورييري ديلو سبورت في وقت سابق أن برشلونة يشعر بخيبة أمل من اللاعب ومحيطه، بسبب عدم الضغط على إنتر لتسهيل رحيله خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ويمتد عقد باستوني مع إنتر حتى 2028، وهو ما يمنح النادي الإيطالي قوة في المفاوضات.

