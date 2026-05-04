إندريك: حلمي المشاركة في كأس العالم.. ولم أعد أهتم بما يقوله الآخرون

شدد إندريك مهاجم أولمبيك ليون المعار من ريال مدريد على ضرورة التركيز في الفترة المقبلة مع فريقه من أجل الالتحاق بمنتخب البرازيل في كأس العالم 2026.

وانضم إندريك لـ ليون في شهر يناير وتنتهى إعارته مع الفريق الفرنسي نهاية الموسم الجاري.

وقال إندريك عبر صحيفة "ذا جارديان" عن المشاركة في كأس العالم: "حلمي الأول هو لعب كأس العالم، يجب أن أقدم أداءً جيدا مع ليون في المباريات المقبلة، وسأبذل كل ما لدي لمساعدة البرازيل".

وعن التعامل مع الضغوط قال: "لم أعد أهتم بما يقوله الآخرون، عندما تزيل ذلك من حياتك، تصبح الأمور أسهل، ركزت فقط على كرة القدم وتقديم أفضل ما لدي للفريق".

وواصل "عندما تتجاهل ما يحدث خارج الملعب، تبدأ في الأداء بشكل أفضل داخله، في بداياتي، كنت أتعامل بشكل سيئ مع وسائل التواصل والانتقادات".

وأتم "كنت أذهب مباشرة بعد المباريات إلى تويتر لأرى ما يقال عني، لكن هذا لم يكن أمرا جيدا".

خاض إندريك مع أولمبيك ليون الموسم الحالي 19 مباراة مسجلا 8 أهداف وصنع 7 آخرين.