إندريك: حلمي المشاركة في كأس العالم.. ولم أعد أهتم بما يقوله الآخرون

الإثنين، 04 مايو 2026 - 17:35

كتب : FilGoal

شدد إندريك مهاجم أولمبيك ليون المعار من ريال مدريد على ضرورة التركيز في الفترة المقبلة مع فريقه من أجل الالتحاق بمنتخب البرازيل في كأس العالم 2026.

وانضم إندريك لـ ليون في شهر يناير وتنتهى إعارته مع الفريق الفرنسي نهاية الموسم الجاري.

وقال إندريك عبر صحيفة "ذا جارديان" عن المشاركة في كأس العالم: "حلمي الأول هو لعب كأس العالم، يجب أن أقدم أداءً جيدا مع ليون في المباريات المقبلة، وسأبذل كل ما لدي لمساعدة البرازيل".

وعن التعامل مع الضغوط قال: "لم أعد أهتم بما يقوله الآخرون، عندما تزيل ذلك من حياتك، تصبح الأمور أسهل، ركزت فقط على كرة القدم وتقديم أفضل ما لدي للفريق".

وواصل "عندما تتجاهل ما يحدث خارج الملعب، تبدأ في الأداء بشكل أفضل داخله، في بداياتي، كنت أتعامل بشكل سيئ مع وسائل التواصل والانتقادات".

وأتم "كنت أذهب مباشرة بعد المباريات إلى تويتر لأرى ما يقال عني، لكن هذا لم يكن أمرا جيدا".

خاض إندريك مع أولمبيك ليون الموسم الحالي 19 مباراة مسجلا 8 أهداف وصنع 7 آخرين.

